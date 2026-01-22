スマホケースと同じデザインと素材 iFaceのAirPods Pro 3 専用ケース

スマホケースと同じデザイン

Hameeは2月中旬、同社が国内で展開しているモバイルアクセサリーブランド「iFace」から、AirPods Pro 第3世代専用ケース「iFace First Class Standardケース」を発売する。iFace公式オンラインストアで予約受付中。iFace 原宿店のほか、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店でも取り扱う予定だ。ラインアップは、「iFace」の定番「First Class」シリーズとオールクリアの「Look in Clear」シリーズの2種類。「First Class」は、ブランドではお馴染みの同シリーズのスマホケースをそのままギュッと小さくしたようなデザイン。ケースと同じ耐久性のある素材を採用し、傷に強く、iFaceならではの耐衝撃性もそのままだ。カラーは、ホワイト、ブラック、くすみブルー、くすみグリーン、カフェラテの5色を展開。ホワイト・ブラックは光沢仕様、くすみカラー・カフェラテはマット仕様と、質感が異なる。価格は2640円。「Look in Clear」は弾力のあるTPU素材で衝撃をやわらげ、ドット加工で密着痕を防ぐクリアケース。価格は1540円。両シリーズともに、ケースを付けたままワイヤレス充電に対応し、付属の「シグネチャーカラビナL」でカバンやベルトループへ簡単に装着可能となっている。