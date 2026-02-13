温める時間が約半分に！？ アイリスオーヤマ 時短に特化の「タイパレンジ」

温め時間を短縮できるレンジ

アイリスオーヤマは2月12日、温め時間を短縮できる機能を搭載した「タイパレンジ 単機能 20L／22L」を全国の家電量販店などで発売した。オンライン価格は20Lモデル（IMB-FD2002）が1万7380円、22Lモデル（IMB-FD2204）が2万1780円。新製品は、ボタン操作一つで温め時間を短縮できる「時短ブースト機能」を搭載した、タイムパフォーマンスの高い電子レンジ。温めたい食材などのパッケージに記載された推奨出力と時間を設定後、「時短」ボタンを押すだけで、自動的に出力を上げて温め時間を計算し、最大で44％の時間短縮を可能とする。また、冷凍食品に対応した「冷食時短ブースト機能」も搭載。こちらも、加熱ムラを抑えつつ最大27％の時間短縮が可能だ。外観は、つやのない落ち着いた質感で、置き場所を選ばず、設定ボタンをダイヤル式に変更することで、直感的な操作を可能とした。22Lモデルはブラックとホワイトを展開し、サイズは約495×365×302mm。20Lモデルはブラックのみで、サイズは472×344×295mmとなっている。いずれも出力は900W、600W、500W、200Wに対応している。