LGエレクトロニクス、有機ELパネルの26.5インチWQHDモニター「27GX790B-B」

27GX790B-B

あらゆるジャンルのゲームを快適にプレイ

LGエレクトロニクス・ジャパンは12月24日～2026年3月11日の期間、26.5インチの有機ELパネル（解像度2560×1440）を採用したゲーミングディスプレー「27GX790B-B」を、同社の公式オンラインショップにて予約販売している。また、一般販売は3月12日から順次行われる。価格はオープンで、実勢価格は12万円前後の見込み。「27GX790B-B」は、LGの第4世代有機ELパネルを採用し、従来は3層だった発光層を4層構造に進化させた「プライマリーRGBタンデムテクノロジー」によって、有機ELならではの卓越した黒再現に加えて、消費電力を削減しつつ高輝度と色再現性の向上を実現した。「VESA DisplayHDR True Black 500」の認証を取得した黒の再現性の高さ、標準値で335cd、APL1.5％時で1500cdに達する1平方メートルあたりの輝度、DCI-P3を99.5％（標準値）カバーする精緻な色再現で、ゲームの世界への臨場感と没入感を高めるとともに、映像・画像編集においても正確な作業をサポートする。あわせて、解像度とリフレッシュレートを選択可能な「VESA Dual Mode」に対応し、WQHD（2560×1440）＠540HzまたはHD（1280×720）＠720Hzで表示できる。たとえば、RPGやMMOのように美しいグラフィック重視のゲームならWQHD、FPSやスポーツゲームのように速度重視のゲームならHD＠720Hzといった、ゲームのジャンルに合わせて切り替えられる。また、0.02ms（GTG）の応答速度を実現し、「VESA ClearMR 21000」も取得している。さらに、ティアリング（画面のズレ）やスタッタリング（カクつき）を抑える「AMD FreeSync Premium Proテクノロジー」と「NVIDIA G-SYNC Compatible」に対応するほか、高リフレッシュレートと低遅延を実現したゲーム向けディスプレーとしての認証「VESA AdaptiveSync Display」を取得する。また、自動的に映像補正などをオフにして遅延を抑える「DASモード」、暗いシーンで見づらい場所を見やすくし、ターゲットを視認しやすくする「ブラックスタビライザー」、ターゲットポイントを中央に表示させて射撃精度を高める「クロスヘア」、ゲームのフレームレートを画面に表示させる「FPSカウンター」といった多彩なゲーミング機能、極限まで正確な色を維持したままブルーライトを低減して表示する「Live Color Low Blue Light」機能も搭載している。そのほか、マイク入力にも対応し、ヘッドセットでボイスチャットも可能な、4極ミニプラグのヘッドホン出力を備えており、「DTS Headphone：X」対応なので臨場感あふれる立体的音響を楽しめるほか、ターゲットの位置を音声でも察知できるなど、臨場感あふれる音声がゲームへの没入感を高めてくれる。映像入力は、DisplayPort 2.1（UHBR13.5）×1基、HDMI×2基で、USBダウンストリーム（USB 3.0）×2基も備えている。