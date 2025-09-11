光学12倍ズームレンズと多彩な撮影モード キヤノンのコンデジ「IXY 650」にmicroSD対応モデルが登場へ

「IXY 650」のmicroSD対応モデル「IXY 650 m」が登場

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

キヤノンは10月下旬に、コンパクトデジタルカメラ「IXY 650」（2016年5月発売）の記録媒体をSDカードからmicroSDカードに変更した「IXY 650 m」を発売する。価格はオープンで、カラーはブラック、シルバーの二色展開。「IXY 650」は、現在も、カメラを初めて手に取るエントリーユーザーや携帯性を重視するユーザーを中心に好評だという。「BCNランキング」のコンパクトデジカメ実売台数ランキングでも、7月は11位、8月は14位につけており、9年前のモデルながら根強い人気があることが、データから読み取れる。IXY 650 mは、IXY 650の基本性能を踏襲しつつ、記憶媒体をSDカードからmicroSDカードにアップデートしたモデルだ。レンズは、広角25mmから望遠300mm相当までの幅広い撮影に対応する光学12倍ズームレンズを搭載している。また、多彩な効果が楽しめる撮影モードを使えば、スマホとはひと味違う写真に仕上げられる。さらに、スマホなどで使用可能なキヤノン専用のアプリケーション「Camera Connect」を使用すれば撮影した写真をスマホに転送でき、SNSへの投稿もスムーズだ。センサーは、約2020万画素の1／2.3型高感度CMOSセンサーを搭載。動画は1920×1080（30fps）撮影まで対応する。質量は約146g、サイズは幅99.6×高さ58.0×奥行22.8mmと薄型ボディで、手軽に持ち運べる。