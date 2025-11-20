2万以下で買えて144Hzの滑らか表示 目にも優しいAcerのフルHDモニター6モデルが登場

滑らかな画面表示が可能な6モデルが登場

高いリフレッシュレートで作業も楽に 長時間の使用でも安心の機能を搭載

EK241

（23.8インチモデル）

EK271

（27インチモデル）

日本エイサーは11月14日、フルHD・リフレッシュレート144HzのIPSパネルを搭載した23.8インチモニター「EK241YP6bi」「EK241YP6bmix」「KA242YP6bmix」、27インチモニター「EK271P6bi」「EK271P6bmix」「KA272P6bmix」の6モデルを発表した。「EK241YP6bmix」「KA242YP6bmix」「EK271P6bmix」「KA272P6bmix」の4モデルは11月25日の発売。「EK241YP6bi」「EK271P6bi」は発売中だ。エイサー公式ストア、Amazonなどで販売する。これら6モデルは、144Hzの高リフレッシュレートのディスプレーを採用した点が特徴。マウス操作やスクロール動作がより滑らかに表示され、テレワークや映像視聴、クリエイティブ作業など、長時間でも快適に使用できる。応答速度は1ms（VRB）で、ビジュアルレスポンスブーストやAMD FreeSyncなど、映像のブレやカクつきを低減する機能も搭載する。また、目にやさしい「VisionCare」技術を採用し、自動的に輝度を調整するローディミング機能、ブルーライトを軽減するブルーライトシールドなど、目への負担を軽減する各種機能も備え、長時間の作業でも安心だ。さらに、本体は、4辺すべてのフレームをスリム化した「ゼロフレーム プロ」デザインを採用。複数台並べて使用した際にもフレームの境目が目立ちにくく、マルチディスプレー環境でも没入感を損なわない。パネルにはフルHD（1920×1080）IPSパネルを採用。視野角の広いクリアな映像を実現し、どの方向から見ても均一で自然な色合いを保つことができる。さらに、非光沢仕様で映り込みしにくく、sRGB 99％の広色域で、鮮やかな描写も体験できる。なお、色補正には6軸カラー調整機能を採用することで、RGB（レッド・グリーン・ブルー）に加え、C（シアン）、M（マゼンタ）、Y（イエロー）までの6軸を独立して調整可能に。被写体やコンテンツ本来の色を忠実に再現できる。モニターの設定をより直感的に行える専用ソフトウェア「Acer Display Widget」も使用可能だ。このほか、上方向20度、下方向5度のチルト調整機能が付き、使用環境や姿勢に合わせて角度調整が可能だ。VESAマウント（100×100mm）にも対応するので、モニターアームも使用できる。インターフェースは全機種共通でHDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1。なお、23.8インチモニター「EK241YP6bmix」「KA242YP6bmix」、27インチモニター「EK271P6bmix」「KA272P6bmix」は、2W＋2Wステレオスピーカー、3.5mmステレオミニジャック×1を搭載する。価格は、「EK241YP6bi」が1万2580円、「EK271P6bi」が1万4980円、「EK241YP6bmix」が1万4980円、「EK271P6bmix」が1万7280円、「KA242YP6bmix」が1万2980円、「KA272P6bmix」が1万5980円。