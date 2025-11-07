部屋が魅せる音で満たされる、全方位型ワイヤレススピーカー「Aura Studio 5」

Aura Studio 5

幻想的な空間が楽しめる

プロジェクションライトの点灯（左）と消灯時のイメージ

「Harman Kardon ONE」

アプリで詳細な設定を変更できる

ハーマンインターナショナルは11月13日に、オーディオブランド「Harman Kardon（ハーマンカードン）」から、全方位型ワイヤレスBluetoothホームスピーカー「Aura Studio」シリーズの新機種として、「Aura Studio 5」を発売する。価格はオープンで、「Harman Kardon」公式オンラインショップでの価格は4万6200円。「Aura Studio 5」は、従来の「Aura Studio」シリーズのデザイン性を踏襲しつつ、新たにプロジェクションライトを搭載することで、壁や天井にも光を映し出し、より幻想的な空間を楽しめるようになった。あわせて、独自の「Constant Sound Field」技術を用いて部屋中に音を広げることによって、部屋のどこにいても上質なサウンドを楽しめる。また、センターチャンネルのための専用ツイーターも新たに搭載し、明瞭性と音の広がりを高めて優れたサウンドパフォーマンスを実現した。さらに、波紋や桜、宇宙といった自然を表現した5つのライティングテーマによって、部屋や気分に合わせて心地よい雰囲気の演出を可能にするほか、「Harman Kardon ONE」アプリを通じて明るさやライティングパターンなど細かい設定を簡単に操作でき、テーマに合わせたアンビエントサウンドの再生にも対応する。また、Auracastに対応した「Harman Kardon」製品や「JBL」スピーカーとの連携による、音楽の複数同時再生も可能となっている。