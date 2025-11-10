スリコのおしゃれな「足踏みスイッチヒーター」、手を使わずに足で切り替えられる！

  • ホーム
2025/11/10 15:00

　3COINS（スリコ）はこのほど、足踏みでスイッチ操作できる「足踏みスイッチヒーター」を発売した。価格は4180円。カラーはアイボリー。

スリコの「足踏みスイッチヒーター」

足踏みでヒーターや自動首振りを切り替え

　「足踏みスイッチヒーター」は、手を使わずに足踏みで簡単に操作できる便利なヒーターだ。
 
足踏みでヒーターを切り替え

　本体の下部に足で踏める三つのスイッチを搭載。左側のスイッチを踏むと上部ヒーターのオン／オフが、右側のスイッチを踏むと下部ヒーターのオン／オフができる。また、真ん中の丸いスイッチを踏むと、左右90°の自動首振り運転のオン／オフができる。

　上部と下部のヒーターはどちらか一つだけでも同時でも使用できるので、部屋の広さやシーンに合わせて快適な温度で使用できる。
 
上部ヒーターだけ、下部ヒーターだけ、同時も使用できる

　手動にはなるが、上下に45°の角度調節もできる。転倒した時は、自動で運転を停止する「転倒時自動OFF機能」も搭載しているので安心だ。

　消費電力は500W。モードは弱（275W）、強（550W）。電源コードの長さは約1.25m。サイズは高さ31×幅22×奥行き20.5cm。重さは約1.18kg。
