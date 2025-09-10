3COINSで少女まんが雑誌『リボン』とのコラボアイテムを販売中！
暮らし
2025/09/10 16:00
パルは9月6日から、同社の展開する雑貨店「3COINS（スリーコインズ）」と、創刊70周年を迎えた集英社の少女まんが雑誌『りぼん』とのコラボレーションアイテムを、全国の「3COINS」店舗および公式オンラインショップ「PAL CLOSET」で販売している。
ランアップは以下の全92アイテムで、『りぼん』の表紙がデザインされたポーチやエコバッグをはじめ、名シーンのイラストを用いたステッカーセットやマグカップ、付録をオマージュした復刻デザイングッズなどを用意している。
○BOOK型メモセット（6種/それぞれ330円）
○BOOK型エコバッグ（6種/それぞれ1100円）
○PVCクリアポーチ（6種/それぞれ330円）
○ポケットティッシュ（6種/それぞれ330円）
○缶入りステッカー（6種/それぞれ330円）
○マスキングテープ（6種/それぞれ330円）
○トートバッグ（6種/それぞれ880円）
○ポーチ（6種/それぞれ660円）
○ストックBAG（6種/それぞれ550円）
○マグカップ（6種/それぞれ770円）
○ツイルポーチ（2種/それぞれ330円）
○ミニトートキーホルダー（2種/それぞれ330円）
○二つ折り財布（2種/それぞれ330円）
○ブリキ小物入れ（2種/それぞれ880円）
○貯金箱（2種/それぞれ550円）
○ペンケース（2種/それぞれ550円）
○レターセット（2種/それぞれ330円）
○ペーパーファイル（2種/それぞれ330円）
○付箋セット（2種/それぞれ330円）
○ペーパーBAG2枚セット（6種/それぞれ330円）
○スペシャルBOX（6種/それぞれ2750円）
また、ランダムアイテムとして
○ミニ巾着（全6種/330円）
○マグネット（全12種/330円）
も販売する。
世代を超えて愛される人気まんが6作品のグッズ今回のコラボレーションでは『りぼん』の人気まんがである、「ときめきトゥナイト」「ちびまる子ちゃん」「姫ちゃんのリボン」「ママレード・ボーイ」「ルナティック雑技団」「ご近所物語」がデザインされたグッズが登場する。
