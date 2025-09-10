3COINSで少女まんが雑誌『リボン』とのコラボアイテムを販売中！

「3COINS」とコラボレーションしている、『りぼん』の6作品

パルは9月6日から、同社の展開する雑貨店「3COINS（スリーコインズ）」と、創刊70周年を迎えた集英社の少女まんが雑誌『りぼん』とのコラボレーションアイテムを、全国の「3COINS」店舗および公式オンラインショップ「PAL CLOSET」で販売している。今回のコラボレーションでは『りぼん』の人気まんがである、「ときめきトゥナイト」「ちびまる子ちゃん」「姫ちゃんのリボン」「ママレード・ボーイ」「ルナティック雑技団」「ご近所物語」がデザインされたグッズが登場する。ランアップは以下の全92アイテムで、『りぼん』の表紙がデザインされたポーチやエコバッグをはじめ、名シーンのイラストを用いたステッカーセットやマグカップ、付録をオマージュした復刻デザイングッズなどを用意している。○BOOK型メモセット（6種/それぞれ330円）○BOOK型エコバッグ（6種/それぞれ1100円）○PVCクリアポーチ（6種/それぞれ330円）○ポケットティッシュ（6種/それぞれ330円）○缶入りステッカー（6種/それぞれ330円）○マスキングテープ（6種/それぞれ330円）○トートバッグ（6種/それぞれ880円）○ポーチ（6種/それぞれ660円）○ストックBAG（6種/それぞれ550円）○マグカップ（6種/それぞれ770円）○ツイルポーチ（2種/それぞれ330円）○ミニトートキーホルダー（2種/それぞれ330円）○二つ折り財布（2種/それぞれ330円）○ブリキ小物入れ（2種/それぞれ880円）○貯金箱（2種/それぞれ550円）○ペンケース（2種/それぞれ550円）○レターセット（2種/それぞれ330円）○ペーパーファイル（2種/それぞれ330円）○付箋セット（2種/それぞれ330円）○ペーパーBAG2枚セット（6種/それぞれ330円）○スペシャルBOX（6種/それぞれ2750円）また、ランダムアイテムとして○ミニ巾着（全6種/330円）○マグネット（全12種/330円）も販売する。