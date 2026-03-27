カスタマイズ可能なアンビエントライト搭載 Harman Kardonに新作ワイヤレススピーカー登場

Harman Kardonのプレミアムな

ワイヤレススピーカー

ソフトな間接照明はインテリアのアクセントに カスタマイズ可能

Luna 2

ハーマンインターナショナルは4月2日、「Harman Kardon」ブランドからポータブルBluetoothスピーカー「Luna 2」を発売する。カラーはブラックとサンドの2色で、公式オンラインストア価格は2万7500円。新製品は、持ち運びやすいコンパクトデザインながら、2ウェイスピーカー構成とデュアルパッシブラジエーターにより、バランスの取れたクリアなサウンドと力強い低音を実現した、プレミアムなBluetoothスピーカー。自然をテーマにしたアンビエントライトを搭載し、ソフトな間接照明はインテリアにアクセントを加え、音楽への没入感も高めてくれる。気分に合わせて色やパターンを自由にカスタマイズすることも可能だ。なお、ライティングやオーディオの設定は「Harman Kardon ONE」アプリから行う。連続再生時間は最大12時間。IP67の防塵防水性能も備え、水回りでの使用でも安心だ。このほか、2台のLuna 2を用意すれば、「AirTouch」機能によりタッチするだけで瞬時にステレオペアリングできる。