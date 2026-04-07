所要時間は1秒！AI機能でゆがまない！横幅6.8cmに畳めるポータブルスキャナー「ScanPad100Pro」

AI機能搭載のポータブルスキャナー

スキャナーとマットが一体化 「1秒展開・1秒スキャン・1秒収納」

コンパクト設計のScanPad100Pro

展開と収納も1秒で完了

持ち運びにも便利

ゆがみも解消

展開できる場所さえあれば、場所を選ばず使える

ASTROSQUAREは、AI機能を搭載したポータブルスキャナー「ScanPad100Pro」を、応援購入サービス「Makuake」で先行販売している。期間は5月30日までで、先行予約では最大39％オフの特典を用意する。ScanPad100Proは、スキャナーとマットを一体化したコンパクト設計が特徴。収納時のサイズは35.5×6.8×5.1cm、重量は約690gと、持ち運びやすさを重視している。なお、展開時のサイズは、35.5×25.6×27.2cm。本体を広げてからスキャン、収納までをそれぞれ約1秒で行える「1秒展開・1秒スキャン・1秒収納」をうたっており、業務効率化が期待できる製品だ。海外のクラウドファンディングでは、1700万香港ドル以上の支援額を記録するなど、注目を集めた。スキャン性能は1600万画素、最大380DPIに対応し、4Kを超える高解像度での読み取りも可能。AIエンハンスメント機能により、書類のゆがみ補正や背景除去、明るさ調整を自動で行い、契約書の細かな文字や手書きメモ、注釈まで鮮明にデータ化できる。電源はUSB-C給電方式を採用し、コンセント不要。オフィスのデスク上はもちろん、会議室や出張先、カフェなど場所を選ばず利用できる。A4サイズまでの書類に対応し、スキャンデータはWordやExcel、PDFなど複数のファイル形式で保存できるほか、OCR機能により180以上の言語に対応する。