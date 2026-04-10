ヨセミテの青みがかった情景から着想を得たアウトドアウオッチPRO TREK

PRW-B1000B-2

ヨセミテの静謐な青を再現

花崗岩が淡いブルーに染まりゆく瞬間を

時計全体のカラーリングで表現

カシオ計算機は、本格アウトドアウオッチ「PRO TREK」の新製品として、ヨセミテの青みがかった情景から着想を得た「PRW-B1000B-2」を4月10日に発売する。世界中のクライマーを魅了するヨセミテの巨大な岩壁から着想を得たデザインに、キャンプから本格登山まであらゆるアウトドアシーンで頼りになる高い機能性と実用性を詰め込んだ。静謐な空気の中で切り立った花崗岩が淡いブルーに染まりゆく瞬間を、時計全体のカラーリングで鮮やかに表現。ヨセミテの岩壁を想起させる角形のステンレススチールベゼルに淡いブルーを配し、サブダイアルにも同色をあしらうことで、澄み切った空気と花崗岩が映し出す青を再現した。文字板の9時位置に配された小針には、かつてロッククライマーたちが岩の割れ目に打ち込み命を託した「ピトン」をモチーフにしたデザインを採用。また、ケースには難燃グレードのバイオマスプラスチック、バンドにはCORDURA（R） re／corを採用し、環境への配慮も形にした。機能面では、Bluetooth通信によるスマートフォンリンク、世界6局の標準電波に対応するマルチバンド6、長期間の山行でも電池切れの不安を軽減するタフソーラーを搭載。方位・気圧／高度・温度を計測するトリプルセンサーや、グローブを装着したままでも確実な操作を可能にする大型ボタン、腕を傾けるだけでデジタル・アナログの両方を照らすフルオートダブルLEDライトも搭載する。価格は8万9100円。