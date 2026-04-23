MagSafe対応 スマホ裏に付ける「板チョコ」 ハーシー公式コラボで誕生

見た目だけじゃない 便利な板チョコ

板チョコ型のカードケース スタンドにもなってコンテンツ視聴にも便利

Hershey's a magnetic card wallet

チョコレートのような見た目

最大5枚収納可能なカードケース

スタンドとしても使える

パッケージまでチョコレート

Miniductは4月28日12時から、世界で親しまれているチョコレート「Hershey's」との公式コラボレーション製品「Hershey's a magnetic card wallet」のクラウドファンディングプロジェクトを「Makuake」で開始する。新製品は板チョコレートそのままのビジュアルのスマートフォン用カードケース。厚み9.8mmで最大5枚のカードを収納可能で、MagSafeでスマホの裏に取り付けることができる。カードはワンタッチで取り出すことができ、会計のときにももたつかない。さらに、角度を変えるとスタンドとしても機能し、縦置き・横置きに対応している。パッケージも本物のチョコレートをイメージ。香りも本物そっくりに仕上げているという。Makuakeのプロジェクトページはまだオープンしていないが、ログインすれば開始前の通知を受け取ることができる。気になる人はチェックしてみよう。