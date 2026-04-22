今年のGWは神戸「メリケンパーク」に　人気イベントが大集合！

神戸メリケンパークにて

「メリケンわんだーパーク2026春」が開催

5月2日から6日までの5日間

「ワールドグルメサミット」には

ワールドグルメを楽しめるキッチンカーが来場

全国のハンドメイド作家が出展する

「ハンドメイドEXPO」も

「わんわんマルシェ」では

愛犬と買い物や体験を楽しめる

神戸最大級のコスプレイベント「かみこす！」には

キッズディスコが初登場

ふわふわキッズランド

NOBY the toy store

いきものふれあい展

町工場ワークショップ

ミニ四駆ワークショップ

神戸メリケンパーク（兵庫県神戸市）では5月2～6日の各日10～17時に、人気イベントが集結する「メリケンわんだーパーク2026春」が開催される。入場は無料。「メリケンわんだーパーク2026春」では、世界のグルメが集まる「ワールドグルメサミット」、愛犬と買い物を楽しめる「わんわんマルシェ」、神戸最大級のコスプレイベント「かみこす！」、子どもが遊んで学べる「わんだーキッズパーク」といった、多彩なイベントが日替わりで開催される。「ワールドグルメサミット」（全日程開催）には、多彩なワールドグルメを楽しめるキッチンカーが、各日30店舗出店する。「ハンドメイドEXPO」（全日程開催）には、全国のハンドメイド作家が日替わり出展し、世界に1つだけの作品と出会える。5月2日～4日に開催される「わんわんマルシェ」は、各日150ブース以上が出店する関西最大級のドッグマルシェで、愛犬とともに買い物や体験を満喫できる。あわせて、5月3日・4日にはプロドッグトレーナーのサポート付きで安心して楽しめる「20mドッグラン」が開設されるほか、5月2～4日には引退犬たちとふれあえる譲渡会「ベテランドッグギャザリング」も行われる。また、5月4日・5日には「KOBEメリケンパーク五月祭2026」として、ストライダージャパン公認レースとなる「ストライダーエンジョイカップ」が開催される。5月5日・6日には、神戸最大級のコスプレイベント「かみこす！」が開催され、コスプレ・痛車展示・コスパフォに加えて、2026年はキッズディスコが初登場する。さらに、会場には子どもが夢中で楽しめる「わんだーキッズパーク」が開設される。「わんだーキッズパーク」には、大型エア遊具で遊べる「ふわふわキッズランド」（全日程開催）、大きなボールの中に入って芝生を転がる不思議な体験を楽しめる「バブルボール」（5月2日・6日開催）、廃材を活用した遊具やワークショップで楽しく学べる「NOBY the toy store」（全日程開催）、小動物や昆虫とふれあい・観察・餌やりを体験可能な「いきものふれあい展 - ぜんぶさわれるいきものヒーローズ -」（全日程開催）、東大阪の町工場「MACHICOCO」による本格ものづくり体験「町工場ワークショップ」（全日程開催）、オリジナルミニ四駆を作って超特大コースを走らせられる「ミニ四駆ワークショップ」（5月5日・6日）が登場する。