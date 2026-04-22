音楽知識や経験がなくても大丈夫、手軽に楽曲制作や演奏が楽しめるカシオの初心者向けサンプラー「SXC-1」

SXC-1

叩くだけで音楽が制作できる

買ったその日から音楽が楽しめる

直感的に操作できるインターフェース

グラフィカルなOLEDディスプレー

チュートリアル動画イメージ

音楽制作に興味はあるものの、「操作が難しそう」「機材が多くて大変そう」と感じている人もいるのではないだろうか。そんなハードルを下げる新製品として、カシオ計算機は初心者でも直感的に楽曲制作や演奏が楽しめるサンプラー「SXC-1」を5月28日に発売予定だ。4月21日から予約を開始している。価格はオープンで、カシオの公式サイトで3万9930円に設定している。サンプラーとは、録音した音や効果音、楽器音などを本体のパッドに割り当て、押すだけで再生できる音楽制作・演奏ツール。リズムに合わせて音を重ねることで、ジャンルを問わず楽曲を作ることができる。一方、従来の製品は設定や専門知識が必要になることも多く、「使いこなすまでが難しい」という声も少なくなかった。SXC-1は、買ったその日から音楽が楽しめることをコンセプトに、操作のシンプルさを重視して開発された。本体には、16個の本格的なパッドを搭載。1ショット音、ループ音、効果音など、208種類のプリセット音源を内蔵しており、リズムに合わせてパッドを叩くだけで自然に音楽を組み立てることができる。複雑な打ち込み作業は不要で、「触っているうちに曲ができる」感覚を大切にした設計だ。操作部には、波形や動作状況を確認できるOLEDディスプレーを採用。現時点で何をしているのかが視覚的に分かりやすく、初めての人でも迷いにくい。さらに、イラストや図解、ゲーム感覚の要素を盛り込んだチュートリアル動画も用意。音楽制作の基礎が楽しく学べる。マイクとスピーカーを内蔵し、外部機器を接続しなくても、その場で音を録音。すぐに再生や演奏ができる。重さは約315g（電池を含まず）と軽量。USB給電と乾電池の両方に対応している。機能面では、録音した音を時間軸に並べて楽曲として構成できるシーケンス機能をはじめ、テンポの異なる音源を自動調整するBeat Sync機能、リアルタイムで音に変化を加えられるエフェクト機能も搭載している。さらに、1980年代に発売されたカシオの名機「SK-1」「MT-40」の音色を一部収録。レトロで個性的な音色を生かした、精密なサウンドメイキングも可能だ。音楽経験や専門知識がなくても、自分のリズム感覚だけで楽しめるSXC-1は、気軽な遊び道具として使えるほか、機能が充実していることから本格機材への入り口としても活躍しそうだ。