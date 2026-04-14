アウトドアの常識が変わる！ 磁石で貼り付く防水スピーカー「AGM MagROCK」

AGM MagROCK

磁石で貼り付くという新発想

強力マグネットが最大の特徴

タフ設計

LED呼吸ライトを搭載

AGM Mobileは、ポータブルスピーカー「AGM MagROCK（マグロック）」を発売している。防水・耐衝撃に加え、強力マグネットやLEDライトを備えるなど、従来のスピーカーにはなかった機能を搭載。キャンプやアウトドアなどで、「音楽を楽しみたいけれど設置場所に困る」という悩みを解決する。価格は4980円。初回の購入であれば、期間限定で5％オフの特別価格でも提供している。AGM MagROCKは、本体背面に搭載された強力マグネットが最大の特徴。車のボディーや金属製ポールなどにワンタッチで装着でき、三脚や置き場所を用意する必要がない。キャンプ場でタープのポール、スポーツ観戦でフェンスなど、「置く」から「貼る」という発想の転換が使い勝手を大きく広げている。アウトドア用途を想定して開発されており、IP67等級の防水・防塵性能を取得。突然の雨や水しぶき、砂埃の多い環境でも安心して使える。さらに、耐衝撃構造と－5℃～45℃の動作温度対応によって、キャンプや登山はもちろん、工事現場や災害時の使用も視野に入れたタフ設計となっている。本体正面には、音楽のリズムに合わせて光るLED呼吸ライトを搭載。夜間のキャンプや車内、パーティーシーンでは、視覚的にも楽しい空間を演出してくれる。照明としても使えるため、非常時や暗所作業での補助ライトとしての活用も期待できる。音楽を楽しむだけでなく、「固定できる」「照らせる」「壊れにくい」という付加価値を備えたMagROCKは、アウトドアギアの新定番として注目を集める可能性を秘めている。AGM Mobileでは今後、MagROCKを手始めに過酷な環境条件に耐えるように設計された「ラギッドデバイス」市場への本格展開を進める方針。ソーラー充電やバッテリー強化モデルなど、ラインアップを拡充していくという。