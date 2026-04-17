2WAYスタイルの「BABY-G＋PLUS」にアナログモデルが登場！

BGA-15K

時刻が見やすい3針タイプのシンプルなダイアル

マットな質感に仕上げたセンターケースと

ホルダーに柔らかなパステルカラーを採用

ウオッチ＆チャームの2WAYスタイル

カシオ計算機は、2WAYスタイルの女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G＋PLUS」の新製品として、パステルカラーの秒針付き3針アナログモデル「BGA-15K」を4月17日に発売する。「BABY-G＋PLUS」は、自分の好みに合わせて使い方を楽しめるシリーズ。手首に着けるだけでなく、丸型デザインが特徴のシリコン製専用ホルダーにセンターケースをセットすれば、ユニークなチャームとしても利用できる。時刻が見やすい3針タイプのシンプルなダイアルは、煌めき感のある金属製の盤面に、マット仕上げのベゼル・バンドと好相性のパステルカラーをあしらった。曜日表示には、日替わりでデザインが変わる遊び心をプラスした。時刻や日付の調整はベゼルを取り外してからりゅうずを操作する構造となっており、普段使いの際にはりゅうずをしっかりとガードして誤操作を防ぐ設計。時計としての基本性能も充実しており、10気圧防水機能など、高い実用性を備えている。マットな質感に仕上げたセンターケースとホルダーは柔らかなパステルカラー。バリエーションは、BGA-15K-2A（ブルー系）、BGA-15K-4A（レッド系）、BGA-15K-6A（パープル系）、BGA-15K-7A（ホワイト系）の4色。価格は1万2100円。