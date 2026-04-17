脳を鍛えるイヤホン！？ 落合陽一氏が代表務めるPxDT HERALBONYとのコラボモデル発表 東京に期間限定ストアもオープン

阪急メンズ東京でポップアップストア開催中

世界初のガンマ波サウンド搭載イヤホン 3種のコラボモデルを用意

3種類のバリエーションを用意

kikippa イヤホン HERALBONY モデル

「イクツモノスタートチテン」

「障がいの有無で隔てることない世界つくる。立場異なる者同士の化学反応に期待」

落合陽一氏

ピクシーダストテクノロジーズ（PxDT）は4月28日まで、「kikippa イヤホン HERALBONY モデル」の発売を記念した期間限定ポップアップストアを阪急メンズ東京 1F ポップアップエリア（東京・千代田区）で開催している。ベースモデルとなった「kikippa」は世界初のガンマ波サウンドを搭載したオープンイヤー型イヤホンだ。入力される音声に含まれる部分信号に40Hzの振幅変調を行って音声を加工する技術を採用し、脳を鍛えたり、認知症を予防する効果が期待できるという。新製品は、「異彩を、 放て。」をミッションに、障がいのイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー「HERALBONY」とのコラボレーションモデル。公式ストア価格は3万4900円。3種のアート×各1000個、合計3000個の限定生産品となっており、アーティストの原画データをイヤホン本体に転写する工程では、1点1点違う表情が生まれるという。4月15日に行われた記者会見では、ピクシーダストテクノロジーズの代表取締役会長を務めるメディアアーティストの落合陽一氏が登場。今回のコラボについて「私は、障がいの有無で分け隔てられることのない世界を作りたいと考えていて、障がいとブランディングを掛け合わせたHERALBONYとはスタンスが異なる」としつつも「考えの違う者同士がコラボすることで、面白いものが生まれることもある」と思わぬ化学反応に期待を寄せた。また「ブランディングを得意とするHERALBONY、ハードウェアの開発に長けた当社が協力することでより良い結果が生まれるでしょう」とも語った。なお、ポップアップストアでは、コラボモデルのほかにも、PxDTが展開する製品・サービスを紹介するスペースを設け、同社の技術とプロダクトの魅力を感じることができる。