腕時計とチャームの2WAYスタイル「BABY-G」登場　「BABY-G＋PLUS」として展開

「BGD-10K」の発表にあわせ、「クロミ」が応援アンバサダーに就任。

自分らしくアレンジできるアイテムが付属した「BABY-G」を、

「BABY-G+PLUS(ベイビージープラス)」として展開していく



サンリオの人気キャラクター「クロミ」が30周年応援アンバサダーに就任

「BABY-G+PLUS(ベイビージープラス)」イメージ

カシオ計算機は、今年で30周年を迎える女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G」の新モデルとして、腕時計とチャームの2通りで楽しめる「BGD-10K」を5月17日に発売する。カラーは、ブルー×パープル、ピンク×ホワイト、パープル×ピンク、ホワイト×イエローの4色。価格は9900円で、4月24日から予約を受け付ける。「BGD-10K」は、付属の専用ホルダーを使用することで、腕時計としてだけでなく、チャームとしても使用できる。ベゼルとバンドを取り外して、センターケースを専用ホルダーに取り付ければ、バッグや洋服のベルトなどと付けて楽しめるようになる。専用ホルダーはシリコン製で、シールなどをデコレーションした自分らしいアレンジも可能となっている。本体と専用ホルダーには、2000年前後のトレンドにインスパイアされた「Y2K」ファッションに合う、ポップなカラーリングを採用した。また、時刻モードでライトボタンを押すと、液晶画面上でドットキャラクターのアニメーションが表示される、遊び心あふれる機能も備えている。サイズは42.8×39.0×14.7mmで、重さは約33g。今回の「BGD-10K」発売にともない、自分らしくアレンジできるアイテムが付属した「BABY-G」を、「BABY-G+PLUS(ベイビージープラス)」として展開していく。また、「BABY-G」30周年を記念して、10代の女性から人気を得ているサンリオのキャラクター「クロミ」が応援アンバサダーに就任。「BGD-10K」の購入者に先着順で、「BABY-G+PLUS・クロミオリジナルカバー」をプレゼントするキャンペーンを実施するなど、ブランド30周年を一緒に盛り上げていく。(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L647957