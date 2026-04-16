テクスチャーダイアルの機械式EDIFICE

EFK-110D

テクスチャーダイアルを前面に打ち出すデザイン

シースルーバックから覗く日本製メカニカルムーブメント

左から、EFK-110D-1A、EFK-110D-2A、EFK-110D-7A

カシオ計算機は、「Speed and Intelligence」をコンセプトとし、モータースポーツの世界観を表現した腕時計「EDIFICE（エディフィス）」の新製品として、テクスチャーダイアルを採用した機械式腕時計「EFK-110D」を4月17日に発売する。電気鋳造（電鋳）加工によって繊細な表情をもつテクスチャーダイアルを採用。ホロー形状の時分針や磨き分けを施した立体的なインデックス、挽き目加工を施したダイアルリングを組み合わせることで、細部に至るまで高い質感を追求した。ケースは装着感を追求し、従来モデルと比較してもコンパクトな38mmサイズに収めた。シャープな面構成のケースにヘアラインとミラーの磨き分けを施すことで、エッジの美しい陰影を強調。無垢のステンレススチールバンドがケースとの一体感を高め、部位ごとの仕上げの違いによりメタルの質感を引き出している。ムーブメントには、内燃エンジンのエモーショナルな駆動感を表現するべく、日本製の自動巻きメカニカルムーブメントを搭載。また、シースルーデザインの裏蓋を採用し、秒針が軽やかに時を刻む様子と、機械式時計の美しく連なる精密なムーブメントの動きを視覚的に楽しめる。価格は、EFK-110D-1A（ブラック系）、EFK-110D-2A（ブルー系）、EFK-110D-7A（シルバー系）ともに4万9500円。