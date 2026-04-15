ハンズフリーで「ながら涼感」　日傘に装着できるハンディファン

日傘用ハンディファン

日傘をさしながら使える

本体、クリップともに角度調整機能を備えており、

微妙な角度調整が可能

使用イメージ

ユアサプライムスは4月中旬に、日傘をさしながら使える日傘用クリップ付きハンディファン「日傘用ハンディファン」（YM-508HS）を、公式オンラインショップ「ユアサプライムス.com」などで発売する。価格は2980円。「日傘用ハンディファン」は、日傘をさしつつ涼しさと利便性を両立できる、日傘と一体化して使えるハンディファン。付属の日傘用クリップに本体を取り付けて、日傘に挟んで好みの角度に調整することで、日傘を使いつつファンで涼める。左右・前後の角度調整に加えて、クリップにも調整機能を備えているので、風を当てたい箇所への微妙な角度調整が可能となっている。日傘とハンディファンの両方を持つと両手がふさがってしまうという課題を解決して、空いた片手で買い物袋などを持ったり、スマートフォンを操作したり、階段の手すりを持ったりしつつ、暑さを避けられる。本体は、一般的なハンディファンと比較して小型・軽量で、トートバッグやショルダーバッグのサイドポケットなどに入れられ、シンプルでミニマルなデザインのため持ち歩きしやすい。風量調整は5段階で、少しだけ涼みたい際の弱風から強い日差しの下での強風モードまで、気温や体感に合わせて選べる。また、ネックストラップが付属しており、首からぶら下げてハンズフリーでも使用できるので、シーンやライフスタイルに合わせて多様な使い方を楽しめる。バッテリー駆動時間は、弱風時が最長約9時間、強風時が約1時間30分で、バッテリー残量を表示する機能も備えている。サイズは幅53.0×高さ171.5×奥行き64.5mmで、重さは約168g。