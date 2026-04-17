ぷっくりデザインで自撮りがもっと楽しく！ 富士フイルムがセルフタイマー搭載の新チェキ「instax mini 13」を発売

instax mini 13

ファッション感覚で持ち歩ける、立体感のある新デザイン

ぷっくりとしたポップなデザイン

カメラの正面と側面にロゴを配置

全5色を展開

セルフタイマーを使って自撮りする様子

セルフタイマーレバーを回して

タイマーを設定

三脚がなくてもカメラを置いて撮影できる

クローズアップモード

オート露光機能

撮ったその場でプリントが楽しめる富士フイルムのインスタントカメラ「チェキ」シリーズから、エントリーモデルとしてアナログインスタントカメラ「instax mini 13（インスタックス ミニ サーティーン）」が4月24日に発売となる。デザインと機能の両面を進化させ、初めてチェキを使う人でも直感的に楽しめる1台に仕上げている。instax mini 13は、前身モデル「mini 12」をベースに、立体感を強調したぷっくりとしたポップなデザインを採用。カメラ正面にメタリック調のロゴを配置し、側面に帯で巻いたようなすっきりとしたデザインに大きなロゴをあしらうなど、細部までデザインにこだわっている。本体カラーは、「ドリーミーパープル」「キャンディーピンク」「フロストブルー」「ラグーングリーン」「クレイホワイト」の5色。ファッションアイテムとしても持ち歩きたくなる。新たに搭載したのが、2秒と10秒のセルフタイマー機能。2秒タイマーは、シャッターボタンを押す際の手ブレを抑えながら、自撮りを楽しみたいときに便利。10秒タイマーは、カメラを置いて全身を写したり、複数人で撮影したりと、構図や距離の自由度が大きく広がる。セルフタイマーはシャッターボタン横のレバー操作で簡単に設定でき、操作に迷うことがない。付属のハンドストラップに取り付けられたinstaxロゴパーツは、カメラ角度調整アクセサリーとしても使用が可能。三脚を使わなくてもテーブルなどに置いてセルフタイマー撮影ができ、気軽に撮影シーンを広げられる。撮影では、好評だった「クローズアップモード」と「オート露光機能」を引き続き搭載。クローズアップモードでは、ファインダーで見た構図と実際の写りを近づけるパララックス補正に対応し、接写や自撮りでも狙った位置を外しにくい。オート露光機能は、周囲の明るさに応じてシャッタースピードやフラッシュ光量を自動調整。難しい設定を気にせず、安定した仕上がりが得られる。撮影したチェキプリントは、スマートフォン向けアプリ「instax UP！」を使えば簡単にデータ化が可能。最新のアップデートではAI技術によってスキャン精度も向上しており、気に入った一枚をSNSで共有できる。instax mini 13は、チェキならではの「撮ってすぐプリント」という楽しさに、デザイン性と自撮り機能をプラス。写真がどう仕上がるか分からないワクワク感も含め、日常の何気ない瞬間を思い出として残したい人にとって、ちょうどいい1台といえそうだ。