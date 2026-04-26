約3分で80度まで加熱 どこでも使える「ポータブルレンジ」 防災グッズとしても活躍

ポータブルレンジを先行販売中

ボタン一つで簡単操作 温度調節で食品以外にも使える

RANGE GO

ヒートコアテクノロジー

防水・耐熱素材を採用

いろいろ温められる

長押しで電源のON／OFF、

短く押せば温度切り替えの簡単操作

モバイルバッテリーからの給電も可能

Astract Japanは4月22日から、独自の「ヒートコアテクノロジー」を搭載したポータブル加熱器「RANGE GO」を応援購入サービス「Makuake」で先行販売している。新製品は、独自開発の4層構造「ヒートコアテクノロジー」で効率的かつ安定した加熱を実現した、持ち運べるレンジだ。レトルト食品やパックご飯を、火も水も電子レンジも使わず、約3分で80度まで加熱できるという。サイズは25.8×20.5×5cmで、重さは約120g。表面には防水性と耐熱性のある素材を採用している。ヒーターは表裏両面に設置されており、レトルトカレーとパックご飯を同時に温めることも可能となっている。電子レンジと違って電磁波を使わないので金属製品も加温可能だ。設定温度は80度・60度・40度の3段階。ボタン一つで温度を即時変更でき、LEDインジケーターで暗い場所でも確認できる。これにより、食品以外にも蒸しタオルや離乳食の保温に活用可能だ。給電は、ACアダプター・USB-C（18W以上対応）・カーシガーソケット（別売）から行う。本体にはバッテリーを搭載しておらず、長期保管も可能。防災グッズとしても重宝しそうだ。先行販売は5月30日まで実施している。