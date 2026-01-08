「povoの通勤・通学定期」が登場！　1月13日まで　2月も月初から販売予定

「povoの通勤・通学定期」2種を提供中

（1月13日まで）

1時間×40回分と、2時間×40回分のワイド版の2種類

KDDIと沖縄セルラー電話は、オンライン専用ブランド「povo2.0」において、「povoの通勤・通学定期」として「【通勤・通学定期】データ使い放題（1時間）40回分」と「【通勤・通学定期ワイド】データ使い放題（2時間）40回分」の2種を、1月5日～13日9時30分に販売する。povo2.0は、従来の月額固定料金のプランとは異なる、必要なデータ容量（データトッピング）を事前にチャージして利用する新しいスタイルのオンライン専用モバイル通信サービス。「【通勤・通学定期】データ使い放題（1時間）40回分」は、「プリペイドコードデータ使い放題（1時間）」40回分（4400円相当）にデータ追加0.1GB（24時間）が付属する。トッピング購入後、データ追加0.1GB（24時間）が即時適用され、「プリペイドコードデータ使い放題（1時間）」40回分はプリペイドコードとして登録したメールアドレスに送付される。料金は2200円。「【通勤・通学定期ワイド】データ使い放題（2時間）40回分」は、「プリペイドコードデータ使い放題（2時間）」40回分（7200円相当）にデータ追加0.1GB（24時間）が付属する。トッピング購入後、データ追加0.1GB（24時間）が即時適用され、「プリペイドコードデータ使い放題（2時間）」40回分はプリペイドコードとして登録したメールアドレスに送付される。料金は3600円。プリペイドコードの入力期限は2月28日23時59分。なお、2月分として、2月1日～10日にも同様のトッピングを販売する予定。なお、販売予定期間は今後変更になる場合がある。