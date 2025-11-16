能登にエールを！ 映画『港のひかり』×アイ・オー・データがSNSで復興応援

映画「港のひかり」とコラボしたキャンペーンを公式Xにて開催

賞品をセットで5人にプレゼント

「GigaCrysta」オリジナル台座のイメージ

アイ・オー・データ機器は11月14～18日23時59分の期間、能登半島地震からの復興応援の一環として、11月14日に全国公開される映画「港のひかり」とのコラボキャンペーンを、同社の公式Xアカウント（@io_data）にて開催する。映画「港のひかり」は、元ヤクザの漁師と視力を失った少年の友情を描く物語で、アイ・オー・データ機器の本社がある石川県が撮影地となっている。同作品には、震災以前の美しい能登の風景が記録されており、出演者やスタッフの「本作を通じて少しでも恩返しができれば」との想いに共感し、今回のコラボに至ったという。今回、開催されるコラボキャンペーンでは、アイ・オー・データ機器の公式Xアカウントをフォローするとともに、映画「港のひかり」の公式Xアカウント（@minato_hikari_）をフォローして、アイ・オー・データ機器の公式Xアカウントにおける該当キャンペーン投稿をリポストすることで、映画「港のひかり」のオリジナルミニタオルハンカチと、アイ・オー・データ機器のテレビ録画用HDD「AVHD-AS2」（2TBモデル）のセットが、抽選で5名に当たる。アイ・オー・データ機器はほかにも、能登半島地震からの復興応援プロジェクトとして、伝統工芸「漆塗り」と「蒔絵」を施した特別仕様のゲーミングディスプレー「GigaCrysta（ギガクリスタ）」オリジナル台座を発表し、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて、数量限定で販売している。同プロジェクトにて集まった応援金額は、能登半島地震の被災地支援活動に活用される。