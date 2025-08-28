ロボット掃除機が快走！ 段差レス設計のスロープラグがタンスのゲンから

スロープラグ

小さな子どもや高齢者も安心

家具・インテリアのEC事業を展開するタンスのゲンは、「極厚ラグ」シリーズから、縁部分をゆるやかな傾斜設計にすることでロボット掃除機がスムーズに走行でき、小さな子どももつまずきにくい「スロープラグ」を販売開始した。近年、共働き世帯や高齢者世帯を中心にロボット掃除機の普及が進んでいる。掃除の自動化によって家事の負担が減る一方で、「厚手のラグに乗り上げられない」「段差に引っかかって清掃できない」といった声に加え、「小さな子どもがラグの段差につまずきやすい」といった家庭からの声も多く寄せられている。そこでタンスのゲンは、人気ラグシリーズである「極厚ラグ」に“スロープ仕様”を採用し、厚みと快適性はそのままにロボット掃除機がスムーズに走行できる段差レス設計を実現した。これにより清掃の効率が高まるだけでなく、段差でつまずきやすい小さな子どもや高齢者でも安心して使用することができる。タンスのゲンのオリジナル商品「極厚ラグ」は、発売以来ロングセラーとなっている人気シリーズ。高密度25Dの高反発ウレタンを採用し、まるでベッドの上にいるかのような極上の心地よさを実現している。優れたクッション性は座り心地の良さだけでなく、防音・床冷え対策や転倒時のケガ防止にも配慮しており、とくに子どものいる家庭やマンション住まいの人に支持されている。今回の新モデル「スロープラグ」では、ラグの縁部分をスロープ状に斜め加工することで小さな子どもや高齢の人でもつまずきにくく、さらにロボット掃除機がスムーズに走行できる仕様を実現した。従来の極厚ラグで課題となっていた“段差に引っかかって掃除できない”という問題を解消し、ラグの上で掃除が可能となっている。極厚ラグ特有の贅沢なボリューム感を生かしつつ、毎日の掃除のしやすさにも配慮し、小さな子どものいる家庭でも安心して長く使うことができる。厚み30mmの極厚仕様により、底付き感の少ない快適なクッション性を実現。25mmの高反発ウレタンをベースに、4mmのフランネル生地と滑り止め裏地を組み合わせた3層構造を採用しており、柔らかな踏み心地と優れた耐久性を両立している。また、防音性にも優れているため、階下への生活音を軽減したい家庭や、床冷え対策としても最適。表面には短毛のフランネル生地を採用し、手触りはふんわりとなめらかで心地よい仕上がりとなっている。毛流れや光の角度によって微妙に表情が変化するため、シンプルなインテリアにも上品な奥行きを添える。さらに毛足はわずか4mmと短く設計しているため、食べこぼしやホコリが絡みにくく、掃除機やロボット掃除機でも簡単に清掃でき、毎日清潔な状態を保ちやすい。低ホルムアルデヒド基準をクリアしているため、小さな子どもや肌の敏感な人でも安心して使用できる。さらに床暖房やホットカーペット、こたつにも対応しており、季節を問わず快適に使うことができる。裏面には滑り止め加工を施しており、使用中のずれを防いで安全性を高めている。「スロープラグ」は、「ミルクアイボリー」「フォグベージュ」「ミストグレー」「チャコールグレー」「セージグリーン」の全5色に加え、用途や部屋の広さに合わせて選べる4サイズを用意している。落ち着きのあるニュアンスカラーと豊富なサイズ展開により、どんなインテリアにも自然になじみやすく、部屋の雰囲気や好みに合わせて選ぶことができる。