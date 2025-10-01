腰に“ピタッ”とフィット！ 14段階調整で快適姿勢を叶える「腰ピタ座椅子」

腰ピタ座椅子

座椅子によくある悩みを解決

ランバーサポートギアは14段階の角度調節に対応

ランバーサポートギアが腰にしっかり当たるので、ストレッチもできる

14段階のリクライニング機能によって、さまざまなシーンに対応

5段階で調整可能なフットギアも搭載

立体的なキルティングが特長のふわもこデザインを採用

折りたたみイメージ

オットマン付きタイプの使用イメージ

オットマンは切り離して座布団としても使える

タンスのゲンは9月29日に、腰部分に14段階で角度調節できるランバーサポートギアを搭載することによって、腰にピタッとフィットして長時間座っていても快適な座り心地を実現した「腰ピタ座椅子」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、ライトグレー、グレージュ、ミルクアイボリー、ペールピンクの4色。価格は5999円で、オットマン付き（7777円）も用意している。「腰ピタ座椅子」は、14段階で細かく角度を調節可能なランバーサポートギアを備えており、体格や姿勢に合わせて腰にピタッとフィットするため「腰と座椅子のすき間が気になる」「座り心地が落ち着かない」といった、座椅子に関する悩みが解決される。長時間座ることになる映画鑑賞やゲームプレイといった用途はもちろん、腰にしっかり当てて気軽にストレッチもできる。なお、一般的な座椅子では骨盤が傾斜して姿勢が崩れやすいが、「腰ピタ座椅子」なら正しい姿勢をキープしやすいので、長時間座っても疲れにくい。あわせて、14段階のリクライニング機能を搭載し、シーンや体格に合わせて細かな角度調整が可能となっており、背もたれを倒してゆったり寛いだり、起こして読書やPC作業をしたりと、さまざまなシーンに対応する。さらに、5段階で調整できるフットギアも備えており、おしりが前にずれてしまいがちな背もたれを倒した際にも、フットギアがしっかりと身体を支えてズレを防いでくれるので、安定した座り心地をキープしつつ長時間快適に使える。ふんわりと立体的なキルティングが特長のふわもこデザインを採用し、可愛らしくおしゃれな見た目の、ぬくもりを感じさせる仕上がりとなっている。表面にはソフトな質感のマイヤー生地を採用し、肌にしっとりと寄り添うような触り心地を実現した。また、座面には柔らかなPP綿の下に、高密度チップウレタンとピュアウレタンを使用した3層構造を採用し、しっかりとした弾力と包み込まれるような柔らかさを兼ね備えた、快適な座り心地に仕上げている。そのほか、使用しない時には簡単に折りたためるので、コンパクトに収納可能となっており、クローゼットや家具のすき間といったちょっとしたスペースにもしまえる。オットマン付きタイプには、連結テープで取り付けられるオットマンが付属し、手軽に連結できるため脚を伸ばしてゆったりと寛げる。なお、切り離したオットマンは、来客時には座布団としても役立てられる。