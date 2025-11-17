“着るこたつ”で完全防寒！ 冬の新定番がタンスのゲンから

「着るこたつ掛け布団」の使用イメージ

背中や肩・首回りまで暖かい

アームホールに腕を通して「着用」できる

対面使用（上）と斜め使用のイメージ

アームホールに腕を通さなくても暖かさを保てる

3色のカラーバリエーションを用意

（上から）チャコールグレー、ライトベージュ、ブラウン

タンスのゲンは11月10日に、肩や背中までカバーすることによって身体を芯まで暖められる「着るこたつ掛け布団」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店で発売した。カラーは、チャコールグレー、ライトベージュ、ブラウンの3色。価格は9999円。「着るこたつ掛け布団」は、アームホールに腕を通して背中のボタンで留める仕様で、背中や肩、首回りまでしっかりとカバーできるこたつ掛け布団。アームホールに腕を通すことで、自由に腕を動かせるので、全身が暖かい状態のままPCやスマートフォンを操作できる。また、着用した状態でも布団のボリュームが不足しないよう、4隅のドレープに通常よりもたっぷりと生地を使用しているため、熱を逃がすことなく身体を包み込んでくれる。アームホールは2カ所設けており、位置は側面のファスナーで簡単に付け替えられるので、対面使用と斜め使用の2パターンで使い分けられる。アームホールに腕を通さなくても、アームホールが自然に閉じるフィット設計と4隅のボリューミーなドレープによって、隙間風が入らずこたつ内の空気を逃さない。さらに、生地には柔らかく起毛したふわふわな触り心地が特徴なので、繊維の間に暖かな空気をたっぷり含む、フランネル生地を採用している。抗菌防臭加工を施しているので、汗や皮脂による嫌なニオイや菌の発生を抑えられる。また、自宅の洗濯機での丸洗い可能なため、気軽に洗濯して清潔な状態を保てる。使用する中綿は洗濯耐久性に優れているので、洗った後のヨレやごわつき、へたりが少なく、長期間にわたって快適に使用できる。取り付け時のサイズは幅80×長さ87×奥行き80cmで、80cm角の正方形のこたつに対応する。