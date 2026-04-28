Amazonでd払いを使う方法を徹底解説！ 賢く使ってお得に買い物しよう

d払いとは

Amazonでd払いを使うメリット

d曜日

Amazonでd払いを使う条件

Amazonでd払いを使うための設定方法

d払いを使えるネットショッピングサイト

まとめ

NTTドコモが提供するキャッシュレス決済システム「d払い」。いろんな決済をd払いで支払うことでdポイントを貯めることができ、貯めたdポイントは別の支払いで使用できます。店頭での支払いはもちろん、さまざまなネットサービスなどの決済にも活用することができます。Amazonも、d払いを使うことができるサービスの一つです。しかし、そのためにはさまざまな条件や設定方法をクリアする必要があります。本記事ではAmazonでd払いを使用するための条件や設定方法について解説します。d払いとは、NTTドコモが提供するキャッシュレス決済サービスで、スマートフォンを使って支払いができるほか、ネットショッピングの決済にも利用できます。ドコモユーザー以外でも利用可能で、クレジットカードや銀行口座、電話料金合算払いなど複数の支払い方法に対応している点が特徴です。d払いの大きなメリットは、利用金額に応じて「dポイント」が貯まることです。通常は200円（税込）につき1ポイント（還元率0.5％）が付与され、貯まったポイントは1ポイント＝1円として、d払いの支払いやネットショッピング、街のお店などで利用できます。さらに、キャンペーンや特典を活用することで還元率が上乗せされることもあり、効率よくポイントを貯められる点も魅力です。日常の支払いをd払いにまとめることで、現金よりもお得に買い物ができる決済サービスといえるでしょう。Amazonでd払いを利用する最大のメリットは、dポイントとAmazonポイントを同時に貯められる点です。Amazonでは、docomo回線契約者のみ「docomo d払い」を支払い方法として設定でき、この方法で支払うと、利用金額に応じてdポイントが付与されます。さらに、購入した商品がAmazonポイント付与対象であれば、Amazonポイントも通常通り付与されるため、ポイントの二重取りが可能です。例えば、d払いで1万円の商品を購入した場合、d払い分のdポイントに加えて、Amazon側のポイントも獲得できます。このように、支払い方法をd払いに設定するだけで2種類のポイントを効率よく貯められるため、ドコモユーザーにとっては非常にお得な決済方法といえるでしょう。d曜日とは、毎週金曜日・土曜日に対象のネットショップでd払いを利用すると、通常よりも多くのdポイントが還元されるキャンペーンです。特にAmazonでは複数の条件を満たすことで、最大17.5％のdポイント還元を受けられる可能性があり、高額な買い物ほどお得になります。例えば、dアカウントとAmazonアカウントを連携し、1回5,000円（税込）以上の買い物をすると、基本還元として1％のdポイントが付与されます。さらに、dポイント会員ランクに応じて最大1％の追加還元、ドコモ回線契約やAmazonプライム登録などの条件を満たすことで、追加で1％以上のポイントが加算されます。また、「ドコモ ポイ活 MAX」や「ahamoポイ活」など対象プランを利用している場合は、d払い決済で最大10％の還元が上乗せされ、合計で最大17.5％の還元を受けることも可能です。Amazonをよく利用するドコモユーザーにとって、d曜日はポイントを大きく増やせる非常にメリットの大きいキャンペーンといえるでしょう。d払いはNTTドコモが提供しているバーコード決済サービスですが、docomoユーザーだけでなく誰でも使用できます。しかし、一部の機能はdocomoユーザーでなければ使用できないものもあります。Amazonでのd払いもその内の一つ。ドコモ回線を使用しており、spモード（docomoのプロバイダーサービスのオプション）かahamo（docomo回線を使用した格安プラン）を契約している人のみが利用できます。d払いを使用するには、Amazonのアカウントから設定をする必要があります。具体的な手順は、以下のとおりです。なお、設定後はAmazonの支払いの際に「docomo d払い」を選べるようになります。d払いはAmazonをはじめ、さまざまなネットショッピングサイトで利用できます。総合通販だけでなく、家電・ファッション・食品・チケットなど幅広いジャンルに対応しているため、日常の買い物をd払いにまとめることで効率よくdポイントを貯められます。代表的なサイトは、以下のとおりです。・アイリスプラザ・セカンドストリートオンライン・ジャパネットたかた・ニッセンオンライン・郵便局のネットショップ・メルカリ・ココナラ・minne・Creema・ビックカメラ.com・ソニーストア・ノジマオンライン・ヤマダウェブコム・NEC Direct・ユニクロオンラインストア・GUオンラインストア・BEAMS公式オンラインショップ・AOKIオンラインショップ・出前館・ドミノ・ピザ・ピザーラ・スターバックスオンラインストア・モス公式オンラインショップこのように、d払いは幅広いネットショップで利用できるため、普段の買い物をd払いにまとめることでdポイントを効率よく貯めることが可能です。特にAmazonなどの大型通販サイトに対応している点は、大きなメリットといえるでしょう。本記事では、Amazonでd払いを使うメリットや方法について解説しました。Amazonでd払い（docomo d払い）を利用するには、ドコモ回線契約が必要ですが、設定すればdポイントとAmazonポイントを同時に貯められるメリットがあります。また、「d曜日」などのキャンペーンを活用することで、さらにお得に買い物が可能です。Amazonをよく利用するドコモユーザーの方は、ぜひd払いを活用してみてください。