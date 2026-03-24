元消防士の防災アドバイザー監修 災害時に役立つ太陽光発電対応の30000mAhモバイルバッテリー

災害時に便利な大容量モバイルバッテリー

防水・防塵・耐衝撃設計 ケーブルやLEDライトも内蔵し使いやすい

ソーラーモバイルバッテリー

太陽光で充電可能

バッテリー容量は30000mAh

キャケーブル内蔵で便利プション

停電時などで役立つLEDライト

防水防塵設計で、方位磁針がついてくる

各種保護機能も搭載し、安全性も重視

アウトドア用途でも使える

ライブリーライフが展開するLAMA Storeは3月19日、災害時にも役立つ、消防士監修の「ソーラーモバイルバッテリー」をYahoo!ショッピング、楽天市場で発売した。価格は5980円。新製品は、20年の現場経験を持つ元消防士で防災アドバイザーの鈴木早織さんが監修した、停電時や屋外避難でも使いやすい設計のモバイルバッテリー。電源が確保できない状況でも太陽光で充電できるソーラーパネルを搭載し、搭載バッテリーは30000mAh。スマートフォンも複数回充電できる容量だ。さらに、ケーブルを3本内蔵し、ワイヤレス充電に対応。複数のデバイスを同時に充電できる。また、災害に役立つLEDライトを搭載するほか、過酷な状況でも使える防水・防塵・耐衝撃設計となっている。アウトドア用途でも役立つアイテムだ。なお、過充電・過放電・過電流などの保護機能を備え、安全性も確保している。