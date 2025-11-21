ゴミは充電台に回収！パナソニックのコードレススティック掃除機で「スゴ取れセンサー」を新開発

MC-NX500K

ゴミの量に応じて吸引力のパワーを細かく制御

センサーの稼働状況は手元でも確認できる

従来機種から約0.3kg軽量化

パナソニックは12月中旬に、セパレート型コードレススティック掃除機「MC-NX500K」を発売する。価格はオープン。MC-NX500Kは、ゴミの量に応じて吸引力のパワーを細かく制御することによって、最大出力約4.4倍で効率的に掃除ができる新開発の「スゴ取れセンサー」を搭載したコードレススティック掃除機。センサーの稼働状況は、延長管の先と手元の2カ所から確かめられる。本体は重さ1.2kgと、従来機種MC-NS100Kと比較して約0.3kg軽量化しており、持ちやすいハンドル形状と重心バランスで操作性を向上している。さらに、新形状ノズルで大きなゴミから小さなゴミまでパワフルに吸引し、ゴミ自動収集機能「クリーンドック」を搭載することで、本体からドックへのゴミ収集時の移送性も高めた。