片手サイズで迫力サウンド！ ライティング機能付き「JBL Grip」

JBL Grip

生活スタイルの変化に対応

ハーマンインターナショナルは、米カリフォルニア発祥のオーディオブランド「JBL」でポータブルBluetoothスピーカーの新機種「JBL Grip（グリップ）」を9月18日に発売した。カラーは、ブラック、ホワイト、パープル、ブルー、レッドの5色。価格はオープンで、「JBL」公式オンラインショップでの価格は1万3970円。JBL Gripは、片手でも持ち運びやすいスマート缶サイズに近い縦型コンパクトな本体に、43×80mmの長円形ドライバーユニットとともに、デュアル・パッシブラジエーターを搭載することで、小型ながら豊かな低音再生を実現したポータブルBluetoothスピーカー。スピーカーの振幅をリアルタイムでコントロールする音質特化のAI技術「AI Sound Boost」を備えており、粒立ちが良く生き生きとしたサウンドの再生を可能にし、小音量でも音がやせることなく大音量でも音が割れないので、さまざまなシーンで満足感のある音楽体験を提供してくれる。あわせて、本体にIP68準拠の防水・防じん性能を備えるほか、「Playtime Boost」をオンにすることによって最大14時間の連続再生ができ、室内だけでなくアウトドアなどのアクティブなシーンでも安心して使える。さらに、本体背面には間接照明のように柔らかく光るアンビエントライトを新たに搭載し、ライティングパターンは本体で切り替えられるほか、「JBL PORTABLE」アプリからライティング輝度の調整も可能になっており、利用シーンに応じて多彩なライティングを楽しめる。接続方式はBluetooth 5.4（LE Audio対応）で、対応BluetoothプロファイルはA2DP 1.4、AVRCP 1.6、対応コーデックはSBC、AAC、LC3。サイズは幅64.0×高さ152.5×奥行き65.2mmで、重さは約0.39kg。