JBLの人気スピーカーが進化！「Go Essential 2」「Flip Essential 3」同時発売

JBL Go Essential 2

ポケッタブルな設計なのにパワフルなサウンド

ハーマンインターナショナルは9月25日に、米カリフォルニア発祥のオーディオブランド「JBL」から、超軽量かつ持ち運びに便利なポケッタブルサイズ設計で、さらに進化したポータブルBluetoothスピーカー「JBL Go Essential 2（ゴー エッセンシャル ツー）」を、「JBL」公式オンラインショップ、楽天市場JBL公式ストア、JBL公式Yahoo!店、Amazon JBL公式ストア限定で発売した。カラーは、ブルー、レッド、ブラックの3色。価格は4510円。「JBL Go Essential 2」は、「Go」シリーズの中でも特にポケッタブルな設計を採用しつつ、「JBL」らしいパワフルなサウンドを両立したBluetoothスピーカー。充電端子をUSB Type-Cに刷新するとともに、防水性能に防じん性能を加えたIP67に準拠し、より幅広いシーンで使えるようになった。手のひらサイズの軽量な本体ながら、直径40mmのフルレンジスピーカー×1基とパッシブラジエータを搭載し、「JBL」ならではの厚みと迫力あるサウンドを体感できる。対応BluetoothプロファイルはA2DP 1.2、AVRCP 1.5で、対応コーデックはSBC。バッテリー駆動時間は約5時間。サイズは幅71.2×高さ86.0×奥行き31.6mmで、重さは約177g。