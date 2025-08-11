象印マホービン、パッキン分解不要な「シームレスせん」＆せんセット1部品化した「ステンレスマグ」

お手入れのしやすさ、保温力、コンパクトさを

象印マホービンは9月1日に、「シームレスせん」シリーズのステンレスマグの新製品として、お手入れのしやすさ、保温力、コンパクトさを進化させた「SU-BA」を発売する。ラインアップは0.36Lモデル（SU-BA36）と、0.48Lモデル（SU-BA48）の2種で、どちらも価格はオープン。「SU-BA」は、パッキンの分解が不要な「シームレスせん」およびせんセットを1部品化することによって、お手入れのしやすさをさらに向上した。また、すべてのパーツ（ふた、本体）が食器洗い乾燥機に対応している。あわせて、飲み口に放熱を抑える「サーモリング構造」を搭載することによって、従来製品（SM-WS）と比較して保温力を向上させ、飲みごろの温度を長時間保てるようにした。さらに、せんセットとビン底構造を変更することで、従来製品（SM-WS）と比較して、本体の高さが「SU-BA36」で0.5cm、「SU-BA48」で1.0cmコンパクトになっている。そのほか、耐食性の高い電解研磨加工「ラクリア加工＋（プラス）」を施すことによって、スポーツドリンクを入れることが可能になるとともに、本体内面の汚れを落としやすくした。本体は丸洗いできるほか、ふたが少し開いた時に止めて内側の水滴を落とすため、水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」や、ふた部分に空気断熱層を設けることで冷たい飲み物を入れても結露しにくい「結露抑制構造」を備えている。「SU-BA36」は、カラーがソフトグレージュ、コクーンホワイト、カームグリーン、パウダーブルーの4色。公式オンラインショップ「象印ダイレクト」での価格は4158円。「SU-BA48」がミッドナイトブラック、ソフトグレージュ、コクーンホワイト、カームグリーン、ブルームピンク、パウダーブルーの6色。公式オンラインショップ「象印ダイレクト」での価格は4378円。