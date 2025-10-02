ダイソン初のブラックモデル「Dyson Cyclone DS20」、ビックカメラグループとダイソン公式ECで限定販売

ビックカメラグループにて販売が開始される、

ダイソンのスティッククリーナー「Dyson Cyclone DS20」

運転時間は40分から最長60分にパワーアップ

ビックカメラグループ店舗での、

「Dyson Cyclone DS20」の展示イメージ

ビックカメラは10月3日に、ダイソン初となるスタイリッシュなブラックカラーで、ハイパワーながら優れた静音性を備えたスティッククリーナー「Dyson Cyclone DS20」（SV55 FF BK）の販売を、ビックカメラグループの掃除機取り扱い店舗、および公式オンラインショップにて開始する。価格は5万9800円。「Dyson Cyclone DS20」は、従来機種「V12」シリーズのパワフルな吸引力はそのままに、「V12」シリーズと比較して実騒音（SONE値）を6％低減した。交換できるバッテリーは最長60分の運転が可能で、標準／強／ブーストの3つのモードをボタン式スイッチで切り替えられる。また、Slim Fluffyクリーナーヘッド、ミニモーターヘッド、隙間ノズルの3種類のアタッチメントが付属している。なお、店頭にて「Dyson Cyclone DS20」を実際に試せるのは、ビックカメラグループの店舗のみとなる。