掃除後の片付けまで自動化、コードレス掃除機「Air Base Cleaner」

Air Base Cleaner EAC-AB1E

清潔な状態を保ちながら吸引力もキープ

3種のノズルが付属

インテリアに馴染む「見せたくなる家電」

アズマは11月10日に、送風式ダスト自動排出とフィルター自動クリーニングを搭載した、コードレス掃除機「Air Base Cleaner（エアベースクリーナー）EAC-AB1E」を発売した。価格はオープンで、実勢価格は1万9800円前後。「Air Base Cleaner EAC-AB1E」は、掃除終了後に本体を専用ベースにセットするだけで、ダストカップ内部のゴミをダストパックへ自動排出するため、ゴミ捨ての頻度を月に一度程度に減らせるコードレス掃除機。フィルター内部のホコリを自動で除去することで吸引力の低下を防ぐため、常にベストなコンディションを保ちつつ、お手入れの手間を減らせる。本体の重さは約1.9kgと軽量で、階段・家具下・高所といったあらゆる場所を1台で掃除できる。また、3種のノズルが付属し、着脱が可能な2WAY延長ハンドルを備えている。本体には、リビングに置いても違和感のないデザインを採用しており、「見せたくなる家電」として活躍する。