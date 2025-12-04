ドウシシャ、自走式ヘッドでスイスイと前進、軽量ボディーの「コードレススティッククリーナー」

パワーブラシ付軽量掃除機スリム

吸引力がキープしやすいダブルサイクロン方式を採用

ヘッドには自動で回転する自走式パワーブラシを搭載

ヘッドには10基のLEDライトも

ダブルサイクロン方式を採用

ワンタッチでのゴミ捨てイメージ

4通りの使い方が可能

バッテリーは本体のUSB Type-Cポートから充電が可能

ドウシシャは11月下旬に、軽さと使いやすさにこだわった「パワーブラシ付軽量掃除機スリム」（DSV-025C）の販売を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで開始した。価格は1万1880円。「パワーブラシ付軽量掃除機スリム」は、重さ1.05kgの軽量な本体に、自動で回転する自走式パワーブラシを搭載したヘッドを採用することで、力を入れなくてもスムーズに前へ進んで長時間の掃除でも腕への負担が少なく、快適に使えるコードレススティッククリーナー。延長パイプを外せばハンディクリーナーとしても使用可能で、カーテンレール、階段まわり、壁面、車内、机の上といった本体を持ち上げながらの掃除でも負担が少なく、さまざまな場所を手軽に掃除できる。ヘッドには10基のLEDライトも備えているので、棚下やソファ下といった暗い場所のほこりを確認しやすく、取り残しを防げる。また、ヘッドはほぼ水平に倒しても床面にしっかり当たるため、ゴミを吸い込める。あわせて、円筒二重フィルターを使用したダブルサイクロン方式の採用によって、ゴミと空気を効率よく分離して吸引力が持続しやすい。フィルター部分にたまったゴミはワンタッチで捨てられるので、衛生的にお手入れが可能で、ゴミ溜め部分は水洗いできるので、いつでも清潔な状態を保てる。本体のみでの使用も可能で、ヘッドや付属の延長パイプを組み合わせることで4通りの使用ができ、掃除をする場所に合わせて最適に使い分けられる。バッテリーは、本体のUSB Type-Cポートから充電が可能で、バッテリー駆動時間は標準モードなら約20分、強モードなら約10分。