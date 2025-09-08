インスタントコーヒーの常識を覆す！ 新しい製法の「QUICKSHOT」

「素材」「製法」「工程」「添加物」すべてを美味しさ

EPEIOS JAPANは9月5日に、ライフソリューションブランド「EPEIOS（エペイオス）」から、新たな製法とこだわりによる「美味しさ第一」のインスタントコーヒー「QUICK SHOT コールドブリューフリーズドライコーヒー」の予約販売を、「EPEIOS」公式サイトおよびAmazon.co.jpと楽天市場の公式オンラインショップにて開始した。価格はオープン。一般販売は9月中旬となる。「QUICK SHOT コールドブリューフリーズドライコーヒー」は、「EPEIOS」ブランド初のインスタントコーヒーで、「インスタント＝低品質、味は妥協するもの」という従来の常識に疑問を抱き、「誰もが手軽にバリスタレベルの美味しさ」を楽しめるインスタントを、すべてのコーヒーを愛する人々に提供することを目指して開発された。これまでにない美味しさを実現すべく、「素材」「製法」「工程」「添加物」すべてを美味しさ第一の思考で再設計しており、素材には100％すべて厳選されたスペシャルティコーヒー豆を採用し、新たな「コールドブリューフリーズドライ製法」によって最長12時間掛けてじっくりと水出し抽出する。抽出する工程でも、専門のバリスタがコーヒーの焙煎度や挽き具合、抽出条件をすべて管理し、人が美味しいと感じる適切な抽出度合いとされる「ゴールデンカップスタンダード（基準）」を徹底的に遵守している。一般的で効率的な熱湯抽出とは異なる、手間暇を掛けて低温でじっくりと抽出することで、コーヒー本来の甘味・香りなど美味しさだけを引き出し、熱湯抽出によるフリーズドライ製造過程で生じる雑味を調整するための添加物なども一切不要な、100％ピュアなコーヒー本来の美味しさを楽しめる。ラインアップは、コーヒーの産地ごとに違った美味しさを楽しめる「Premium（プレミアム）」「Fusion（フュージョン）」「Classic（クラシック）」の3種と、その3種を1つにまとめたパッケージを含む、4つのパッケージを用意している。シングルオリジンシリーズの「Premium」は、シリーズの中でも特に豆・産地にこだわり抜いたプレミアムなパッケージ。エチオピア・イルガチェフェ産の最高等級G1の豆を使用し、浅煎りで華やかな香りと果実感豊かな味わいが特徴となっている。9個入りで、実勢価格は3680円前後の見込み。クリエイティブシリーズの「Fusion」は、コロンビア産アラビカ豆を使用して深煎りで力強い味わいでミルクや果物との相性のよさが特徴。9個入りで、実勢価格は2980円前後の見込み。エスプレッソシリーズの「Classic」は、ブラジル産および中国雲南省産アラビカ豆を使用し、中深煎りでバランスのよい香ばしさとコク深い味わいが特徴となっている。9個入りで、実勢価格は2220円前後の見込み。「Premium」「Fusion」「Classic」それぞれ3個ずつをパッケージした、特別なセットも用意している。実勢価格は2980円前後の見込み。