ゲーミング5部門新設！　注目ジャンルの年間No.1が明らかに 【BCN AWARD 2026 来年1月19日発表】

ゲーミング人気を受け、ゲーミング関連5部門の新設決定！

マウスやヘッドセットなど「ゲーミング」5部門を新設！

毎年1月にBCNが発表する「BCN AWARD」に関する情報を先出し！ 今回は2026年1月19日に発表予定の「BCN AWARD 2026」の新設部門を紹介します。「BCN AWARD」は、家電量販店・オンラインショップの実売データを集計する「BCNランキング」に基づき、各部門の年間販売数1位のメーカーを称える制度。毎年1月に、前年の実績をもとに結果を発表します。27回目を迎える「BCN AWARD 2026」では、認知が拡大しつつある「eスポーツ」やゲーミング向けPCなどの人気上昇を受け、下記の5部門を新設します。・ゲーミングマウス・ゲーミングヘッドセット・ゲーミングキーボード・ゲーミングマザーボード・ゲーミング液晶ディスプレイ集計対象は、BCNが定める「BCN AWARD」共通の基準を満たすメーカーで、ゲーミング向け（ゲーミングモデル）とメーカーが明確に定義している製品。そのほか、「一定の販売数量をもつ」など各部門共通の条件を満たしているため、独立した部門として新設するに至りました。部門の名称や分類はトレンドの変化にあわせて適宜見直しており、25年の1年間のデータを集計対象とする「BCN AWARD 2026」では、イヤホン・ヘッドホン関連部門2部門（「ヘッドホン・イヤホン（ワイヤレス）」「ヘッドホン・イヤホン（ワイヤード）」）を、「ワイヤレスイヤホン」「ワイヤレスヘッドホン」「有線イヤホン」「有線ヘッドホン」の4部門に再編します。No.1メーカーの発表は来年1月をお楽しみに！■実売データの協力販売店（2025年11月現在）「BCNランキング」は、日本の店頭市場の約4割（PCの場合）をカバーしています。実売データの協力販売店（2025年11月現在）は、アマゾンジャパン、エクスプライス、エディオン、NTTドコモ、玉光堂、ケーズホールディングス、コジマ、サードウェーブ、上新電機、ストリーム、ソフマップ、ZOA、ナニワ商会、ビックカメラ、ピーシーデポコーポレーション、三星カメラ、ムラウチドットコム、ユニットコム、楽天ブックス、綿半ドットコム（50音順）の20社です。