上新電機、eスポーツ先進都市の泉佐野市主催「eスポーツゲームクリエイターアカデミー2025冬」を支援

上新電機、職業体験イベント

「eスポーツゲームクリエイターアカデミー2025冬」を支援

親子で新しい職業観を学べる職業体験イベント

上新電機は、大阪府泉佐野市が推進する「eスポーツ MICE コンテンツ実証事業」の趣旨に賛同して、12月13日・14日の各日10～18時に泉佐野オチアリーナで開催される職業体験イベント「eスポーツゲームクリエイターアカデミー2025冬」を、2024年春、2025年春の開催に引き続いて支援する。「eスポーツゲームクリエイターアカデミー2025冬」は、これからの未来を担う子どもたちの夢や希望を育みつつ、子どもたちに大人気のゲームや動画コンテンツを題材に、「職業」の観点から身近に学ぶ機会を提供することによって、親子で新しい職業観を学べる職業体験イベント。会場では、eスポーツ体験ブースが設けられるとともに、ゲームクリエイター体験ができるほか、インフルエンサーファンミーティング（トークショーや質問コーナー、じゃんけん大会、記念撮影を予定）が行われる。また、プロeスポーツチームが来場するほか、大人気クッキングゲーム体験、ドローンパイロット体験、ゲーミンググッズ抽選会も実施する。あわせて、泉佐野市内の小・中学生を対象に、チームで力を合わせて挑戦する競技を通じて、「学び」と「成長」そして「夢」を描く舞台を提供する「泉佐野市長杯」も同時開催される。参加費は無料だが事前申し込みが必要で、申し込み多数の場合は抽選となる。