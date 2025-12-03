上新電機、5年連続でオリコン顧客満足度調査の「戸建てリフォーム」で1位を受賞！

「ジョーシンまごころリフォーム」が「オリコン顧客満足度調査」で

5年連続の戸建てリフォームランキング・第1位を獲得

グループが掲げる「ファンベース戦略（質の向上による成長）」に自信

上新電機は12月2日に、同社のリフォーム事業である「ジョーシンまごころリフォーム」が、オリコンが発表した「2025年 オリコン顧客満足度調査」において、戸建てリフォームランキングの第1位を5年連続で受賞したことを発表した。「2025年 オリコン顧客満足度調査」は、過去5年以内に自身が居住する戸建て住宅のリフォームを行って、リフォーム会社の選定に関与した人を対象に行われ、1万7540名から回答を得ている。上新電機は、同業他社が簡単には真似のできない、顧客に後悔させない「商品提案力」、顧客1人ひとりに寄り添う「接客力」、1948年の創業時からの顧客宅内での設置、工事で培ってきた「技術力」と「信用力」という独自の価値を強みに、ファンベース戦略の進化を目指してきたという。今回の「2025年 オリコン顧客満足度調査」における戸建てリフォームランキングの第1位の受賞を受けて、上新電機グループの掲げるファンベース戦略（質の向上による成長）の考え方に、自信が持てたと述べている。