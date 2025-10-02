上新電機とDAISOが初コラボ！奈良の「ジョーシン東生駒店」に「DAISO」がオープン！

ジョーシン東生駒店内に「DAISO」がオープン

「DAISO」導入店舗を今後も順次拡大

上新電機は10月25日に、大創産業が運営する「DAISO」をジョーシン東生駒店（奈良県生駒市）内にオープンする。なお、「DAISO」の「Joshin」店舗内への出店は、今回が初となる。今回のジョーシン東生駒店内への「DAISO」出店にともない、暮らしを楽しくするアイデアあふれる生活必需品を取り扱う「DAISO」と、家電・おもちゃ・リフォームを取り扱う「Joshin」は、互いの専門性を活かして新たなシナジーの創出を目指す。同じ店舗内での併設によって、ジョーシン東生駒店で購入した家電などの商品を、「DAISO」の商品を活用することで、より便利かつ快適に利用できるようになり、来店客にわくわくする楽しい時間の提供が可能になる。なお、10月25日～27日の期間には、「DAISO」にて1000円以上の商品を購入した先着1000名に、ジョーシン東生駒店でノベルティをプレゼントする（なくなり次第終了）。