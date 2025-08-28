「プラレール楽しいお店コンテスト」で「ジョーシン河内長野店」がグランプリを受賞

ジョーシン河内長野店

2024年度の「ジョーシン近江今津店」に続き2年連続受賞

上新電機は、売場づくりコンテスト「プラレール楽しいお店コンテスト2025」（主催：タカラトミー）に参加し、ジョーシン河内長野店（大阪府）がグランプリを受賞した。昨年度のジョーシン近江今津店（滋賀県）に続き、2年連続で同社店舗がグランプリ受賞となった。上新電機グループでは、玩具、模型、テレビゲームなどを販売するキッズランドコーナーを中心に、顧客に楽しんでもらえる売場演出力の向上や専門知識をもった従業員の売場展示力育成を目的として、メーカー主催の全国コンテストへ積極的に参加し、常に上位の成績を収めてきた。今回の受賞はこうした取り組みが評価された結果だとしている。タカラトミーは、グランプリ受賞のポイントについて、「サイドネットの大きなブルーディスタンスとPOPで商品の魅力を演出している。プラ列車カードを使った絵本は、とても良いアイデア。ジオラマ展示台にたくさんのプラキッズたちもいて、とても楽しそうな売場になっている」とコメントしている。なお、上新電機はグランプリのほかに、ジョーシン近江今津店、ジョーシン郡山店、ジョーシン上牧店が優秀賞を、ジョーシン吹田上新庄店、ジョーシン西大津店、ジョーシン亀貝店が特別賞を受賞している。同社では、今後も、顧客の想いに応え、笑顔あふれる楽しい売場づくりに努めていく考え。