ケルヒャー×阪神タイガース 共に90周年を記念し限定カラーの高圧洗浄機「K 2」が登場 上新電機で販売へ

ケルヒャーが阪神タイガースとコラボ！

タイガースのロゴをあしらった限定モデル 実用性とコレクション性を兼ね備える

K 2 Hanshin Tigers

外箱も限定デザイン

サイド部分も阪神タイガース仕様に

二つの標準装備ノズルでさまざまな場所を洗浄できる

ケルヒャージャパンは10月10日、プロ野球球団「阪神タイガース」との記念コラボレーションモデル「K 2 Hanshin Tigers」を上新電機のオンラインストア「Joshin webショップ」と全国のJoshin各店舗で発売する。2000台限定の販売で、希望小売価格は1万9800円。Joshin webショップでは、9月30日までの期間限定価格として、1万7800円で予約を受け付けている。ケルヒャーは創業90周年。阪神タイガースは創立90周年。今回のコラボレーションは共に90周年を迎えたことを受けて実現したもの。製品は、ケルヒャーの人気高圧洗浄機「K 2」をベースに、阪神タイガースの公式ロゴを正面中央にあしらった特別仕様モデルとなっており、実用性とコレクション性を兼ね備えている。外箱もチームカラーを反映した限定デザインとなっている。K 2は、圧力の調整ができるバリオスプレーランスと、高圧の水を回転させながら噴射するサイクロンジェットノズルを標準装備。網戸、自動車から、外壁などの頑固な汚れまで、さまざまな場所の洗浄に適した高圧洗浄機だ。サイズは幅242×高さ783×長さ280mm。重さは約5.5kg。ハンドルと移動に便利なタイヤが付いており、移動もしやすくなっている。