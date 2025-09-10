上新電機、「Pokemon LEGENDS Z-A」体験会を大阪・松原市の「セブンパーク天美」で開催

「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」

パッケージのイメージ

ピカチュウグリーティングやクイズ大会も開催

「Pokemon LEGENDS Z-A」の主人公とお揃いの服を着たピカチュウが登場する、

グリーティングイベントも開催

オリジナルシールがもらえるスタンプラリーも

上新電機は9月27日・28日の10時～18時15分に、ポケモン、セブンパーク天美（運営：セブン＆アイ・クリエイトリンク）との3社合同企画として、「ポケットモンスター」シリーズ最新作「Pokemon LEGENDS Z-A」をひと足早く楽しめる体験イベントを、セブンパーク天美（大阪府松原市）1階のAMAMI STADIUMなどで開催する。参加費は無料。同イベントでは、10時15分～18時15分に「Pokemon LEGENDS Z-A」を発売前に楽しめる体験会が行われる。参加にあたっては、9月8～21日の期間に受け付けているLivePocketによる事前抽選への申し込みが必要となる。また、30分ごとの入れ替え制で参加可能な人数には限りがある。11時～11時30分・13時～13時30分・16時30分～17時には、「Pokemon LEGENDS Z-A」の主人公とお揃いの服を着たピカチュウによるグリーティングイベントを開催する。こちらも、参加は9月8～21日の期間に受け付けているLivePocketによる事前抽選となる。さらに、15時～15時30分には自由に参加できる「Pokemon LEGENDS Z-A」クイズ大会、10時～18時15分にはセブンパーク天美のモール内4カ所を回ってスタンプを集めると、オリジナルシールがもらえるモール内スタンプラリーも行われる。そのほか、セブンパーク天美の3階にあるジョーシンセブンパーク天美店をはじめとする、「ジョーシン」のテレビゲーム取り扱い店舗、および公式オンラインショップ「Joshin webショップ」では、「Pokemon LEGENDS Z-A」「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」の予約を受け付けている。これら店舗にて予約をすると、予約特典としてオリジナル「PVCサコッシュ」がもらえる。