毎年恒例！「立川立飛eスポーツフェス2025」が12月27日に開催

「立川立飛eスポーツフェス2025」

チケット販売は11月28日18時からスタート

前回のイベント会場の様子

俳優「高杉真宙」さんやコスプレイヤー「伊織もえ」さんによる夢のチーム結成！

前回のファン交流イベントの様子

TACHIKAWA STAGE GARDENで毎年恒例の「立川立飛eスポーツフェス2025」が12月27日に開催される。国内トップレベルのVALORANTプレイヤーとスペシャルゲストが集結し、今年も熱戦が期待されている。「立川立飛eスポーツフェス」は22年から始まり、今年で4回目となる。過去には海外からトップ選手が、24年にはトップアイドルやコスプレイヤーも参戦し、VALORANTファンの注目を集めてきた。主催する立飛ホールディングスは「芸術、文化、スポーツの振興を通じて立川という街のブランドイメージを高める」という理念のもと、これまで歌舞伎やミュージカル、相撲などを立川に誘致してきた。「立川立飛eスポーツフェス」は、ICTを活用した地域の活性化に取り組むNTT東日本と共に、eスポーツ文化の醸成や多摩地域の魅力を発信するきっかけとして毎年開催している。取り組みをさらに広げ、10～20代の人が立川に目を向けるきっかけをつくることを目的としている。「立川立飛eスポーツフェス2025」では、スペシャルゲストをリーダーに、チームの垣根を超えて一夜限りの夢のチームが結成される。今年のスペシャルゲストには、俳優「高杉真宙」さんとコスプレイヤー「伊織もえ」さんが登場予定。トップ選手とともに繰り広げる試合は、ファン必見のスペシャルコンテンツとなりそうだ。また、選手とオフラインで直接話せる「ファン交流イベント」を実施。試合では見られない一面に出会えるもしれない。さらに、人気コスプレイヤーのフォトスポットをはじめ、今年からARフォトも展開。SNS映え間違いなしのコンテンツとなっている。このほか、会場周辺には素敵なカフェやショッピングもできるグリーンスプリングスがあり、イベント前後も楽しむことができる。チケット販売は11月28日18時からスタート。入場料は、1Fが4500円、2Fが3000円、3Fが2000円。なお、イベントの模様は後日YouTubeで配信する予定。