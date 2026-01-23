高耐久ドッグトイブランド「Tuffy」が日本上陸！

高耐久ドッグトイ「Tuffy」が日本国内でも販売開始

エムエルジェイは1月19日に、アメリカの高耐久ドッグトイブランド「Tuffy（タフィー）」の、日本国内における正規輸入販売を開始した。また、「Tuffy」の日本上陸に合わせて、「COCOR PET楽天市場店」を新規オープンする。「Tuffy」は、アクティブな犬たちの激しい遊びに耐えられる「ちゃんと長持ちするおもちゃ」を作りたい、という想いから開発が始まった高耐久ドッグトイブランド。壊れにくさと安全性のバランスを考慮して、何度も試作とテストを重ねた結果、複数の生地を重ねて要所を徹底補強した「タフ構造」を完成させた。頑丈さの秘密は3層から最大7層までの多層構造で、外側のフリース、布製スーツケースに使われるような強靭素材の布、プラスチックコーティングを重ねて作られている。さらに、強化縫製やエッジへの補強が施されているので、パワフルな犬でも長く遊べる。なお、内部のスクイーカー（笛）は保護ポーチに収納されるなど、安全性にも配慮されている。ラインアップは、噛む遊び、引っ張り遊びに対応する、多彩な形・サイズ・カラーを取り揃え、それぞれの犬の個性やサイズに合わせて選べる。また、それぞれのおもちゃの強度を指標化した独自の「Tuffscale（タフスケール）」を設定しており、「どれくらい丈夫なのか」を確認できるため、おもちゃを選びやすい。「Tuffscale」では数字が大きいほど強度が高く、最高レベルの「MEGA」シリーズは、アメリカの動物園でトラやライオン・クマといった犬の何倍もの咬合力を持つ肉食動物たちに与えてテストを実施するほど、優れた耐久性を誇る。ボールやリングといった定番の形状だけでなく、エイリアン・UFO・海の生き物や動物、ロケットや飛行機、さらにはフランケンシュタインなど遊び心たっぷりのデザインと、カラフルな色使いとなっている。「Tuffy」の販売は、エムエルジェイが運営するペット用品のセレクトショップ「COCOR PET（ココールペット）」や、新規オープンするCOCOR PET楽天市場店、Amazon.co.jpなどで行われる。また、イベントなどでの販売も予定している。なお、新規オープンのCOCOR PET楽天市場店では、全品ポイント5倍キャンペーンを期間限定で開催する。