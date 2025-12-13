今年一番買ったものは？ ONEで振り返る2025年のショッピング

「ONE」を通じて2025年の買い物を振り返るイベントが開催中

ワンくんのオリジナルグッズが当たるキャンペーンも

「お買い物まとめ 2025」開催内容

「お買い物まとめ 2025」へのアクセス方法

WEDは12月8～19日の期間、同社の開発・運営するレシート買取アプリ「ONE」において、1年間の買い物を楽しく振り返るイベント「お買い物まとめ 2025」を開催している。同イベントでは、2025年に「ONE」でもらえたお金の総額やもっとも購入した商品カテゴリ、他の「ONE」ユーザーの買い物情報などを閲覧できる。同イベントで閲覧可能なデータは、「ONE」に投稿したレシートや、「ONEモール」での買い物情報をもとにまとめられている。「お買い物まとめ 2025」には、「ONE」アプリの「ONEレシートタブ」上部にあるバナーをタップすることでアクセスできる。あわせて12月19日までの期間には、「ワンくん」のオリジナルグッズが抽選で111名様に当たるキャンペーンも開催している。同キャンペーンに応募するには、「ONE」の公式Xアカウント（@okaimono_ONE）をフォローして、ハッシュタグ「#ONEお買い物まとめ2025」を付けて投稿するとともに、応募フォームにて必要事項を入力する必要がある。「ONE」は、どんなレシートでも瞬時に1円から10円で買い取られたり、オンラインショッピングをするとお金がもらえたりといった、いつもの買い物がおトクになる体験を提供することで、お金を使うことを楽しくするアプリ。