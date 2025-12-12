新生活は「2台持ち」で効率爆上げ！ NECPCが描くタブレット連携とAIによるPCの進化

（左から）関口由依マネージャー、小畑有以部長、富澤和義マネージャー

【Windows 10 EOS後の市場をどう動かす？・4】Windows 10のサポート終了（EOS）を迎えた日本のPC市場は、買い替え需要と「AI PC」への期待が交錯する転換期にある。今回は、レノボ・ジャパンの関口由依・マーケティング統括本部コンシューマー事業部NECコンシューマーブランドマネージャー、NECパーソナルコンピュータ（NECPC）の小畑有以・コンシューマ事業本部営業戦略部部長、富澤和義・商品企画本部プロダクトマーケティンググループマネージャーに、EOS後の市場動向、若年層への打ち手、そしてAI時代にPCが担う役割を聞いた。（BCN・佐相 彰彦）（以下、敬称略） 10月の需要は前年同期比で大きく伸長しました。特に前半は前年同期の2倍ほど拡大しました。大画面、具体的には15インチ以上や一体型PCの伸びが顕著でしたね。市場全体でも1.3～2倍のレンジで拡大したと捉えています。（以下、敬称略）既存のWindows 10ユーザーに対してはサポート終了の通知やセキュリティー面のリスクを丁寧に伝え、移行を促しています。単なる買い替えではなく、「今までできなかったことができる」体験価値に言及するのがポイントです。（以下、敬称略）市場は一時的に落ち着く見込みですが、長期的にはPCの役割が変わる局面にあります。PCを「作業端末」から「生活を良くするサポートツール」へと位置づけ直す必要があります。24時間365日のLINEチャットの有人サポートを整備し、移行不安を解消。さらに、データの引っ越しができるアプリ「つながる! LAVIE」をプリインストールして、移行のハードルを下げています。今は50代以上がメインです。ただ、20代が増え始めています。Z世代と一緒に開発した「LAVIE SOL」を用意しているからだといえます。LAVIE SOLは、見た目や使い勝手、タッチパネルなど、使いやすさを磨いたモバイルPCです。今、Z世代の間では14インチ以下のモバイルPCが主流になっていて、日常の携行性を重視するニーズに応えています。また、授業ではペン付きのタブレット端末でノートを取り、レポートやプレゼンなどの高度な作業はPCで行うといった役割分担を提案しています。PDF資料へのマーキングやメモ取りが増える学習スタイルに合わせ、PCとタブレット端末との連携による効率化を訴求しています。Z世代を取り込むには、時期も重要と捉えています。現在、LAVIE SOLを対象にキャッシュバックキャンペーンを展開しています。新生活商戦は1月後半から3月にピークを迎えます。そのため、早期検討層を後押ししています。一方、これまでのお客様（50代以上）には新聞やBSチャンネル、情報番組などの伝統的な広告を重ね、来店行動につながるコミュニケーションを実施しています。加えて「長く使えるPC」というメッセージで安心感を訴求しています。PCはスマートフォンが登場しても必要され続けています。作業効率やデバイス連携、付加価値提供の観点で、「相棒化」するPCを目指すべきです。AIは「使うもの」というよりも「いつの間にか助けてくれるもの」。不安に寄り添いながら、「今までと同じように使える安心」と「できることが増える期待」を両立させるコミュニケーションが重要だと思います。AIの価値は「使い方の説明」よりも「体験の見える化」。店頭のデモ動画や事例ベースの動画広告で、AIが生活のどこで効いてくるかを具体的に伝えています。将来的にはゼミや研究で高度な作業が必要になる学生に向け、Copilot＋搭載PCなどの高性能モデルを視野に入れた訴求を強化していきます。日常を良くする体験を軸に選んでください。AI、タブレット端末との連携で学びも仕事もタイパ（タイムパフォーマンス）が変わります。移行のしやすさとサポート体制を確認しましょう。困ったときに相談できる仕組みがあるかで、安心感は大きく違います。長く使える設計と将来的な拡張性。今は15インチ以上の大画面需要が大きいですが、用途に合わせて最適なサイズや性能を選ぶのがコツです。