本日から2日間限定！ Makuakeで3.5億円突破の電動ワークチェアがイオンレイクタウンにやってくる

電動ワークチェア「LiberNovo Omni」を

イオンレイクタウンmoriに2日間限定で展示

ヨドバシカメラ マルチメディアAkibaにも

中国のLiberNovo（リベルノヴォ）は12月13日・14日に、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて行われている先行予約が総額3.5億円を突破した、電動ワークチェア「LiberNovo Omni（リベルノヴォ オムニ）」を、イオンレイクタウンmori（埼玉県越谷市）2階にて体験展示する。「LiberNovo Omni」は、「Makuake」にて12月16日22時までの期間、先行予約を受け付けている電動ワークチェア。イオンレイクタウンmoriでは、「LiberNovo Omni」のMサイズ（カラーはスペースグレー）とLサイズ（カラーはミッドナイトブラック）の、2サイズのシートが展示される。なお、現地ではガイドスタッフによる案内も行われる。なお、同様の体験展示は12月16日まで、マイラボ渋谷（東京都渋谷区）、蔦屋家電＋（東京都世田谷区）、ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba（東京都千代田区）、ヨドバシカメラ マルチメディア梅田（大阪府大阪市）でも実施される。