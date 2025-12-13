岐阜県初！ 「Anker Store Outlet 土岐」がオープン、人気製品がアウトレット価格で

Anker Store Outlet 土岐の店舗外観イメージ

土岐南多治見ICから車で約5分

アンカー・ストアは12月12日に、常設直営店「Anker Store Outlet 土岐」を、岐阜県ではじめて土岐プレミアム・アウトレット（岐阜県土岐市）内にオープンする。Anker Store Outlet 土岐は、土岐南多治見ICから約5分と車でのアクセスがよく、「土岐プレミアム・アウトレット」内のフードコート横、中央の噴水のある広場付近に店舗を構える。店内には、アウトレットならではの割引製品を含む、Ankerグループの人気・最新製品を約400種類展開する。製品の比較体験コーナーも用意し、オンラインでは比較が難しかった製品の比較や、専門スタッフへの相談が可能となっている。展示コーナーには、家庭用蓄電池「Anker Solix XJ」シリーズや、アウトドアや災害時に役立つポータブル電源を取り揃える。体験コーナーでは、イヤホン、スピーカー、ヘッドホンといったオーディオ機器、ロボット掃除機を実際に試せる。あわせて、ホームシアターシステム「Nebula X1」や、モバイルプロジェクターを比較できる投影コーナーも設けられる。おもな取り扱い製品は、「Anker」ブランドがモバイルバッテリー、ポータブル電源、家庭用蓄電池、USB急速充電器、ケーブル、USBハブなど、「Soundcore」ブランドが完全ワイヤレスイヤホン、オープンイヤー型イヤホン、ヘッドホン、Bluetoothスピーカー、スマートプロジェクターなど、「Eufy」ブランドがロボット掃除機、体重体組成計、セキュリティー関連製品など。さらに、過去に購入したAnkerのモバイルバッテリーを店頭に持ち込むと、当日に限り店内のモバイルバッテリーを300円引きで買える「モバイルバッテリー下取り＆買い替えサポート」も実施している。そのほか12月12～21日の期間には、Anker Store Outlet 土岐内の対象製品が10％オフになる、オープン記念キャンペーンが開催される。